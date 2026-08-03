황정음, 전성기 회상…“드라마 섭외 0순위”

배우 황정음이 과거 높은 인기를 누렸던 시절을 떠올리며 당시의 활동과 동료 배우 지성에 대한 고마운 마음을 전했다.

배우 황정음이 과거 높은 인기를 누렸던 시절을 떠올리며 당시의 활동과 동료 배우 지성에 대한 고마운 마음을 전했다. 황정음

황정음은 최근 자신의 유튜브 채널에 ‘믿보황 리즈 소환한 날’이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 황정음은 새로운 프로필 사진을 촬영하는 시간을 가졌으며, 메이크업을 받는 과정에서 자신의 대표작과 배우 생활에 관한 이야기를 나눴다.

이날 황정음은 메이크업을 받던 중 드라마 ‘킬미, 힐미’ 출연은 오디션을 보고 하게 된 것이냐는 질문을 받았다. 이에 황정음은 의외라는 듯한 반응을 보이며 “오디션이요? 무슨 오디션이야”라고 되물었다.

이어 자신의 전성기 시절을 언급하며 당시 업계에서 상당한 주목을 받았다고 회상했다. 황정음은 해당 사건 전까지 “‘하이킥’ 이후로는 모든 드라마에 섭외 0순위였다”고 자랑했다.

황정음은 작품 활동 당시 함께 호흡을 맞춘 배우 지성에게도 감사한 마음을 표현했다. ‘킬미, 힐미’를 통해 인연을 맺은 지성에게 “멜로는 오빠한테 배운 것 같다”고 고마운 마음을 표현했다.

황정음은 지성이 자신에게 멜로 연기를 서두르지 말고 천천히 해도 된다는 취지의 조언을 해줬다고 밝혔다. 평소 성격이 급한 편인 데다 로맨틱 코미디 장르의 작품을 주로 해왔던 만큼 멜로 연기에 대해서는 어려움을 느꼈는데, 지성이 연기 방향을 잡는 데 도움을 줬다는 것이다.

이번 영상에서 황정음은 과거 작품 활동을 돌아보는 동시에 자신에게 특별한 의미가 있는 배우와 작품에 대한 기억을 꺼내며 과거를 회상했다.

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