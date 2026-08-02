“매매·전세·월세 오를 것”… 절반 이상 ‘불장’ 전망

올해 하반기에도 주택 매매·전세·월세의 ‘트리플’ 강세가 지속될 것으로 보는 국민이 절반을 넘어섰다는 설문조사 결과가 나왔다. 부동산 시장의 불안이 이어질 것으로 예상되면서, 국민들이 우려하는 경제·사회 문제 1위로 주거불안이 꼽혔다.



2일 부동산114에 따르면, 지난달 13∼22일 전국 1602명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시한 결과 응답자의 56%가 올해 하반기 주택 매매가격이 상승할 것으로 전망했다. 지난해 말 시행한 올해 상반기 전망 조사와 비교해 상승 전망은 4%포인트 증가한 반면, 하락 전망은 4%포인트 감소했다.

정부의 세제개편안 발표를 앞두고 초고가 주택과 아파트가 밀집한 강남권 부동산 시장이 움츠러든 분위기다. 2일 한국부동산원에 따르면 7월 넷째주(27일) 조사 기준 아파트 평균 매매가격은 서초구 0.05%, 강남구 0.07%, 송파구는 0.20% 각각 올랐다. 이는 양도소득세 중과가 재개된 5월 초 이후 가장 낮은 상승률로, 서울 평균 상승률(0.25%)도 밑도는 수준이다. 2일 서울 강남구 소재 부동산 공인중개사 사무소에 매물 정보가 게시돼있다. 뉴시스

가격이 오를 것으로 예상한 배경으로는 ‘핵심 지역의 아파트 가격 상승’을 꼽은 응답이 32.33%로 가장 많았고, ‘서울 등 주요 도심의 공급부족 심화’가 16.95%로 뒤를 이었다.



반면 매매가격이 떨어질 것이란 응답자 중 34.55%는 ‘대출 규제로 인한 매수세 약화’를 주요 원인으로 지목했다.



임대차 시장의 불안 역시 하반기에도 지속될 것이라는 관측이 지배적이다. 전셋값이 상승할 것이란 응답률은 상반기 57.75%에서 하반기 61.86%로 늘었고, 월세 상승 전망도 60.91%에서 65.04%로 늘어났다.



전셋값이 오른다고 한 응답자의 34.51%는 매수 심리 위축에 따른 전세 수요 증가를 이유로 꼽았다. 정부의 강력한 대출 규제로 인해 내 집 마련을 미루고 전세 시장에 머무는 실수요자가 늘어날 것이라는 관측이다.



하반기 부동산 시장에 영향을 미칠 주요 변수(중복 응답)로는 ‘국내외 경기회복 속도 등 대외 경제여건’을 꼽은 응답자가 37.45%로 가장 많았고, ‘한국은행 기준금리 인상 여부’(37.33%), ‘대출, 세금 등 부동산 규제 환경 변화 여부’(34.58%) 순으로 조사됐다.



주거 문제와 관련한 국민적 불안감도 더욱 가중되는 모양새다.



기획예산처가 만 19세 이상 국민 1000명과 만 19~34세 청년 500명을 대상으로 지난 6월 23~29일 실시한 설문조사에 따르면, 우리 경제·사회의 가장 심각한 문제로 일반 국민(25.7%)과 청년층(27.8%) 모두 ‘부동산 및 주거 불안정’을 1위로 꼽았다.

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