장종태, 민주당 대전시당위원장 선출…박용갑 꺾고 승리

박용갑 46.32%로 고배
장종태 "당원이 주인 되는 시당 만들겠다"
장종태(73) 국회의원(대전 서구갑)이 더불어민주당 대전시당위원장에 선출됐다.
2일 민주당 대전시당에 따르면 전날 대전컨벤션센터(DCC)에서 열린 대전시당 정기당원대회에서 박용갑(69) 국회의원(대전 중구)을 누르고 신임 대전시당위원장에 당선됐다.
장 의원은 권리당원 투표에서 6594표(53.66%), 전국대의원 투표에선 197표(54.57%)를 얻어 최종 53.68%를 확보했다. 박 의원은 권리당원 투표에서 5695표(46.34%), 전국대의원 투표에서 164표(45.43%)를 획득해 최종 득표율 46.32%를 받았다.
이번 선거엔 권리당원 선거인단 3만7937명 중 1만2289명(32.39%)이, 전국대의원 선거인단 496명 중 361명(72.78%)이 참여했다.
장 신임 위원장은 “오늘의 승리는 개인의 승리가 아닌 당원이 진정한 주인이 되는 시당을 만들어달라는 당원의 승리”라며 “박 의원과 함께 더 강한 민주당, 더 큰 대전을 만드는 대전시당위원장이 되겠다”고 소감을 말했다.
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