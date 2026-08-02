한국 집값 안정됐다더니…서울 고가주택 상승률은 세계 ‘2위’

국내 전체나 서울 평균 집값 상승률은 세계 주요 국가에 비해 안정적인 하위권으로 나타났지만 서울 상위 5% 고가 주택 가격은 세계 주요 도시 중 최상위권인 것으로 조사됐다. 서울 강남 3구와 한강 벨트 등을 중심으로 한 고가 주택과 나머지 지역 간의 주택시장 양극화가 극단으로 치닫고 있다는 분석이다.

수십억 원대 고가 매물이 걸려 있는 서울의 한 부동산중개업소 풍경. 연합뉴스

2일 국회 미래연구원의 ‘자산 불평등과 보유세 중장기 개편 과제’ 보고서에 따르면 국제결제은행(BIS) RPP 지수를 분석한 결과 2003년부터 2023년 사이 전국의 주택 가격은 약 1.56배, 서울은 1.74배 상승하는 데 그쳤다. 이는 캐나다(2.8배), 노르웨이(3.4배) 등 주요국에 비해 상대적으로 완만한 수준이다. 물가 상승을 반영한 경제협력개발기구(OECD) 실질 주택가격지수에서도 한국은 조사 대상 24개국 중 하위권(23위)을 기록하며 안정적인 흐름을 보였다.

반면 초고가 주택으로 대상을 좁히면 완전히 다른 양상이 펼쳐진다. 영국 부동산 컨설팅 기업 나이트 프랭크의 ‘프라임 글로벌 도시 지수(PGCI)’에 따르면 작년 3분기 서울의 상위 5% 고가 주택 가격은 1년 전보다 25.2% 폭등해 조사 대상 46개 도시 중 일본 도쿄(55.9%)에 이어 세계 2위를 기록했다. 이는 당시 46개 도시 평균 상승률(2.5%)의 10배에 달하는 수치다. 최근 5년간 상승률 역시 두바이, 도쿄, 마닐라에 이어 서울이 세계 4위를 차지했다.

이처럼 통계 지표 간 괴리가 큰 이유는 기존 공인 기관의 통계가 실거래가를 즉각 반영하지 못하는 표본조사 위주로 운영되어, 고가 주택 중심의 가파른 가격 상승세를 충분히 포착하지 못하는 ‘평균의 함정’ 때문으로 풀이된다. 보고서를 작성한 이선화 선임연구위원은 “서울의 경우 주택시장 양극화가 극심해 고가 주택과 일반주택 간 괴리가 매우 크다”며 한계가 있는 기존 통계 방식의 보완과 정교한 시장 진단이 시급하다고 지적했다.

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