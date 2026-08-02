과열되는 與 전당대회…김민석·정청래, 서로 향해 “윤리위 제소하겠다”

더불어민주당 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회 지역별 경선이 계속되는 가운데, 당권 주자인 김민석·정청래 후보 간 충돌이 과열 양상을 보이고 있다. 두 후보는 서로를 향한 강도 높은 비판과 함께 ‘윤리위원회 제소’를 언급하며 정면 충돌했다.

김 후보는 2일 울산전시컨벤션센터에서 열린 당대표 후보 합동연설회에서 “이번 선거 과정에서 잘못된 계파행위를 한 사람들, 상대 후보가 연설하는 데 잘못된 비난과 선동을 한 사람들, 모조리 윤리위에 제소하겠다”며 “만에 하나 지도부에 들어가더라도 윤리위의 심판을 받게 하겠다”고 말했다.

더불어민주당 김민석·정청래 당 대표 후보가 2일 울산전시컨벤션센터에서 열린 당대표·최고위원 순회경선 합동연설회에서 송영길 후보의 정견 발표를 듣고 있다. 연합뉴스

김 후보는 정 후보와 친청(친정청래)계를 겨냥해 “대한민국 민주당에 한 번도 없었던 낡은 구태의 계파 정치를 지적했더니, 그것이 법에 맞고 심지어 노무현·문재인도 했다는 거짓말을 해대는 분들”이라며 “이런 뻔뻔한 지도부가 들어와서 당의 지도부를 봉숭아학당으로 만드는 일은 없어야 한다. 선관위, 윤리위에 제소돼야 한다”고 강도 높게 비판했다.

김 후보는 지방선거 책임론을 놓고도 정 후보의 책임을 강조했다. 김 후보는 “(정 후보가) 부산에서 말실수하고 부산에 못 간 데 책임이 없느냐. 평택 지원을 못 한 것, 서울 선거를 고쳐내지 못한 게 책임이 없느냐”며 “책임이 있으면 바꿔내는 것이 민주주의고 민주당”이라고 말했다. 또 “굳이 말리는 데 호남을 간 것, 자기 정치의 시작이었고 명청대전의 시작이었다”며 고 꼬집었다.

정 후보도 곧바로 맞불을 놨다. 정 후보는 김 후보가 제기한 신천지 전당대회 개입 의혹을 거론하며 “당을 공격하고, 당원 가슴에 상처를 주고, 위헌 정당의 위험에 빠뜨린 김민석 후보는 제가 당대표가 되면 반드시 윤리위에 제소해 심판받도록 하겠다”고 직격했다.

그러면서 “신천지 (개입의) 근거가 있으면 대라. 왜 며칠 동안 얘기를 못 꺼내느냐”며 “2002년 노무현을 배신하고 정몽준에 갈 때부터 알아봤다”고 꼬집었다.

전날 충청권 경선에서 김 후보에게 303표 차로 뒤진 정 후보는 “거의 모든 언론과 여론조사, 방송 패널들이 김민석 후보가 이긴다고 응원하고, 국회의원들이 몰려다니며 전화했는데도 0.4%포인트 차로 졌다면 제가 이긴다”며 반전을 자신했다. 이어 “오늘도 정청래를 공격하는 사람들, 공격하려면 하고 때리려면 때리라”며 “저는 맞겠지만 당원들이 결코 용서하지 않을 것”이라고 덧붙였다.

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