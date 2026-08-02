"강원 18개 시군 중 유일"…양구군, 적극행정 우수기관 4년 연속 선정

양구군이 강원 18개 시군 가운데 유일하게 4년 연속 우수 기관에 선정됐다.

양구군청 전경. 양구군 제공

양구군은 행정안전부 주관 적극행정 종합 평가에서 우수 기관으로 선정돼 오는 3일 정부세종청사에서 열리는 ‘제6회 적극행정 유공 포상 시상식’에서 행정안전부 장관 표창을 받는다고 2일 밝혔다.

양구군은 2022년부터 올해까지 4년 연속으로 우수 기관에 선정, 행정안전부 장관 표창을 수상하는 쾌거를 거두게 됐다. 4년 연속 우수 기관 선정은 강원 18개 시군 중 유일하다.

적극행정 마인드로 무장한 양구군은 지난해 △적극행정위원회 의견 제시 △적극행정 면책보호관 지정 △사전 컨설팅 감사제도 안내 △우수 공무원 선정 및 인센티브 제공 △적극행정 보고회 개최 등 지방행정의 선진화를 위해 다양한 분야에서 적극행정 문화 확산에 힘썼고 이 점이 행정안전부 종합평가에서 높은 평가를 받았다.

한편 행정안전부는 지난 3월 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 2025년 기준 적극행정 제도 개선, 적극행정 활성화 노력, 적극행정 이행성과 등 5대 항목 18개 지표에 대해 민간 전문가로 구성된 적극행정 종합평가단과 국민평가단의 평가 등 지자체 실적을 바탕으로 종합 평가해 양구군을 우수 기관으로 선정했다.

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