인니 대통령 “李대통령이 北 방문 요청”…靑 “인니 등과 협력 방안 지속 모색”

프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 지난 4월 한국 국빈 방문 당시 이재명 대통령으로부터 북한을 방문해 대화의 물꼬를 틀 수 있겠느냐는 질문을 받았다고 밝혔다.

이재명 대통령과 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 지난 4월 1일 청와대에서 열린 한-인도네시아 확대 정상회담에서 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

2일(현지시간) 로이터통신과 인도네시아 주간지 템포 등에 따르면 프라보워 대통령은 지난달 31일 대통령궁에서 열린 인도네시아 상공회의소 회의에서 “지난 (4월) 방한 때 한국 대통령이 ‘북한을 방문해 어떤 형태로든 대화를 시작할 수 있겠느냐’고 물었다”고 언급했다. 그러면서 “북한에 가달라는 (공식) 요청을 (한국 정부가) 하면 존중과 기꺼운 마음으로 가겠다고 답했다”고 덧붙였다.

이와 관련해 청와대 관계자는 “정부는 인도네시아를 비롯해 남북 모두와 우호적인 관계를 맺고 있는 국가들이 한반도 평화공존 실현을 위한 건설적인 역할을 할 수 있다고 본다”며 “관련 협력 방안을 지속 모색해오고 있다”고 밝혔다. 또 청와대는 지난 4월 1일 한·인도네시아 정상회담 결과 브리핑 당시 ‘이 대통령은 우리 정부의 한반도 평화공존 및 공동 성장 정책과 남북대화 재개 노력을 설명하고 인도네시아의 건설적인 역할을 당부했으며, 프라보워 대통령은 한반도 비핵화와 평화에 대한 지지를 재확인했다’고 밝힌 바 있다고 전했다.

프라보워 대통령은 이 대통령의 해당 요청이 국제 문제에서 독립성과 중립성을 강조하는 인도네시아의 외교 정책을 신뢰한 것이라고 설명했다. 또 인도네시아가 비동맹 외교 정책을 계속 유지하면서 앞으로도 특정 군사 동맹에는 가입하지 않을 것이라며 이 때문에 서로 다른 이해관계를 가진 국가들과도 협력할 수 있다고 주장했다.

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