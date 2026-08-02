현대차·제네시스, ‘썸머 페스타’ 확대⋯아이오닉9 최대 550만원 할인 등

현대차·제네시스는 ‘썸머 페스타’ 프로모션의 대상 차종을 확대하고, 운영 기간도 8월까지로 한 달 연장한다고 2일 밝혔다.

현대차·제네시스 ‘썸머 페스타’ 안내 이미지. 현대차그룹 제공

현대차·제네시스는 3일부터 기존 7개 차종에 더해 △아이오닉 9 △아이오닉 6 △아이오닉 5 △코나 일렉트릭 등 전기차 4종과 더 뉴 그랜저를 추가해 총 12개 차종으로 프로모션을 확대 시행한다. 고객에게 다양한 선택지를 제공하고 차량 구매 부담을 실질적으로 낮추겠다는 취지다.

앞서 현대차·제네시스는 7월 한 달간 썸머 페스타를 운영하며 △팰리세이드 △싼타페 △쏘나타 △스타리아 등 현대차 4개 차종과 △GV80 △GV70 △G80 등 제네시스 3개 차종을 구매하는 모든 고객에게 할인을 제공했다.

아이오닉 9을 구매하는 고객에게는 최대 550만원의 할인 혜택을 제공한다. 싼타페·아이오닉 6·아이오닉 5·코나 일렉트릭을 최대 300만원 할인하고 팰리세이드·더 뉴 그랜저(하이브리드 제외)·스타리아는 최대 200만원, 쏘나타는 최대 100만원 할인한다.

제네시스 구매 고객은 GV80 최대 5%, G80 최대 4%, GV70 최대 3%를 할인받을 수 있다.

한편 현대차는 더 뉴 그랜저(하이브리드 제외) 고객에게 할부 기간에 따라 금리를 낮추는 ‘더 뉴 그랜저 저금리 프로모션’도 8월 한 달간 운영한다. 36개월은 4.9%에서 3.0%, 48개월은 5.0%에서 3.5%, 60개월은 5.1%에서 4.0%로 인하된다.

현대차 관계자는 “고객이 부담 없이 원하는 차량을 선택할 수 있도록 앞으로도 다양한 혜택을 마련해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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