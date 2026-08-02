아옳이, 한의사 남친과 데이트 공개…‘달달한 커플’

모델 겸 인플루언서 아옳이가 남자친구인 한의사 김형배와 함께한 일상을 공개하며 근황을 전했다.

모델 겸 인플루언서 아옳이가 남자친구인 한의사 김형배와 함께한 일상을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 공개하며 근황을 전했다. 아옳이 사회관계망서비스(SNS)

아옳이는 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “주말은 엘사 산책 데이트”라는 내용의 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 아옳이가 연인 김형배와 반려견을 데리고 산책에 나선 모습이 담겼다.

사진 속 두 사람은 흰색 계열의 상의를 함께 착용해 자연스러운 커플 분위기를 연출했다. 비슷한 색상의 옷을 맞춰 입으면서 은근한 통일감을 드러냈다. 또 엘리베이터 안에서 나란히 서서 사진을 남기는 모습은 편안하고 자연스러운 데이트 모습도 공개했다.

또한 이날 그는 남자친구와 함께 찍은 사진을 올리며 “예쁘게 봐주세요”라고 당부하기도 했다. 이번에 공개된 사진에서도 두 사람은 별도의 과장된 연출 없이 얼굴을 가까이 두고 친밀감을 드러내며 일상적인 데이트 현장을 공유했다.

자연스러운 연애 근황을 접한 누리꾼들은 “행복하길”, “예쁘다”, “완벽하다”는 등의 댓글을 남겼다.

아옳이는 그동안 자신의 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브 등을 통해 패션과 뷰티를 비롯한 다양한 일상을 공개하며 활동해왔다. 최근에는 남자친구와의 관계 역시 공개적으로 보여주면서 관심을 받고 있다.

한편 아옳이는 지난 2018년 카레이서 서주원과 결혼해 두 사람은 결혼 생활을 이어왔으나 2022년 이혼했다고 알려졌다. 이후 아옳이는 새로운 연애 소식을 알렸고, 현재 한의사 김형배와 교제 중인 것으로 전해진다.

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