“워터밤 대신 한강 가요” 열광했는데…불법 촬영·초상권 침해 ‘비상’

‘가성비 워터밤’으로 불리며 사회관계망서비스(SNS) 등에서 주목을 받고 있는 서울 ‘한강 수영장‧물놀이장’이 불법촬영과 성추행, 무분별한 흡연 등 각종 범죄와 민폐 행위 등으로 몸살을 앓고 있다.

지난달 17일 오후 서울 여의도 한강 수영장을 찾은 시민들이 음악에 맞춰 물보라를 일으키며 더위를 식히고 있다. 뉴시스

2일 서울시 미래한강본부에 따르면 지난 6월 19일 개장한 ‘한강 수영장‧물놀이장’ 지난달 14일 기준 누적 방문객 수가 14만 9988명에 달한 것으로 집계됐다. 서울시는 오는 8월 30일까지 뚝섬·여의도 수영장과 잠실·광나루·난지·양화 물놀이장을 운영한다. 지난해의 경우 총 55만 2003명이 방문하며 전년(31만 1370명) 대비 77% 증가하는 등 여름 피서지로 인기를 끌고 있다.

올해는 특히 이용 편의를 위해 지난달 3일부터 8월 30일까지 휴무일 없이 매일 오전 9시부터 오후 10시까지 야간에도 운영을 하고 있다. 다만, 광나루·양화 물놀이장은 오후 6시까지 운영한다.

SNS상에서는 ‘평일 9시 한강 수영장 근황’, ‘일요일 밤 한강 수영장 근황’이라며 젊은 층이 야간에 음악을 틀어 놓고 흥겹게 즐기는 모습이 담긴 숏폼 영상이 공유되며 열기를 더하고 있다.

저렴한 이용 요금도 인기에 한몫하고 있다. 수영장 입장료는 어린이 3000원, 청소년 4000원, 성인 5000원이며, 물놀이장은 어린이 1000원, 청소년 2000원, 성인 3000원으로 6세 미만은 무료로 이용 가능하다.

지난달 30일 서울 광진구 뚝섬 한강공원 수영장에서 시민들이 물놀이를 즐기며 더위를 식히고 있다. 뉴시스

그러나 이용객이 급증함에 따라 각종 피해 사례도 잇따르고 있다. 서울 영등포경찰서는 지난달 17일 여의도 한강 수영장에서 선베드에 누워 있던 여성 이용객들을 몰래 촬영한 혐의(성폭력처벌법상 카메라 등 이용 촬영)로 남성 A씨를 입건해 수사 중이다.

또한 야간 운영 시간대 밀집도가 높아진 틈을 타 신체 접촉이나 추행을 당했다는 피해 호소가 이어지고 있으며, 동의 없이 촬영된 개인의 얼굴이 숏폼 영상으로 유포되는 등 초상권 침해 문제도 불거졌다.

수영장 내 불법 흡연 문제도 심각한 실정이다. 풀장 인근 잔디밭이나 간이 화장실 근처에서 담배를 피우는 이용객들로 인해 어린이를 포함한 시민들이 간접흡연에 노출되고 있다.

한편 서울시는 한강 수영장‧물놀이장 방문객들의 안전사고를 예방하고 쾌적한 환경을 제공하기 위한 노력을 펼치고 있다.

서울시는 올해 처음으로 6개 수영장 및 물놀이장에 실시간 영상 모니터링과 유사시 신속 대응 체계를 구축할 수 있는 CCTV 136대를 설치했다. 해당 CCTV는 휴식 시간 이용자가 풀장 통제구역에 접근하는 등 위험 상황을 감지할 경우, 관리사무실 관제요원 모니터에 경고 화면을 띄우고 알람을 울려 만일의 사고에 대비할 수 있도록 했다.

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