배고프면 단 게 땡긴다?…“뇌, 칼로리보다 단맛에 끌려”

배고프면 칼로리와 상관없이 단맛에 대한 선호가 높아진다는 연구 결과가 나왔다. 지는 것으로 나타났다. 생성형 AI로 만든 이미지

배가 고프면 사람들은 열량이 높은 설탕을 더 찾을 것이라고 생각하기 쉽다. 하지만 실제로는 칼로리보다 ‘단맛 자체’에 더 강하게 끌린다는 연구 결과가 나왔다.

또한 평소 무칼로리 감미료를 자주 섭취하는 사람은 단맛을 접했을 때 자기통제와 관련된 뇌 영역의 활동이 더 활발한 것으로 나타났다.

미국 과학매체 ‘유레크얼러트’의 보도에 따르면 중국 장난대 미래식품과학센터 자오나 장 박사팀은 국제학술지에 발표한 연구에서 장기적인 식습관이 단맛을 처리하는 방식에도 영향을 미칠 수 있다는 결과를 제시했다.

연구팀은 평소 설탕을 주로 섭취하는 사람 15명과 비영양 감미료(Non-Nutritive Sweetener·NNS)를 주로 섭취하는 사람 15명을 대상으로 배고픈 상태와 포만 상태에서 동일한 단맛을 가진 음료를 마시게 한 뒤 반응을 비교했다.

NNS는 칼로리가 거의 없고 몸에 영양을 주지 않으면서 단맛을 내는인공 감미료를 뜻한다.

참가자들은 배고픈 상태와 포만 상태에서 단맛이 동일하게 조절된 여러 용액을 시음했다.

연구팀은 실험에서 참가자의 주관적인 맛 평가뿐 아니라 심전도(ECG)를 통한 생리 반응과 기능적 근적외선 분광법(fNIRS)을 이용한 뇌 활동까지 함께 분석했다.

그 결과 참가자들은 설탕이 들어간 음료인지, 무칼로리 감미료가 들어간 음료인지와 관계없이 배가 고플 때 모든 단맛 음료를 더 맛있다고 평가했다.

특히 배고픔 상태에서는 심박수가 증가하고 RR 간격이 짧아지는 등 교감신경계가 활성화되는 생리적 변화도 함께 나타났다.

연구팀은 배고픔이 열량이 있는 설탕을 더 선호하게 만들 것으로 예상했지만, 실제로는 칼로리 유무와 관계없이 단맛 자체에 대한 선호가 높아지는 것으로 나타났다고 설명했다.

반면 무영양 감미료를 자주 섭취하는 사람들은 주관적인 선호도는 설탕 섭취자와 비슷했지만, 자기통제와 식이 조절에 관여하는 좌측 배외측 전전두피질(DLPFC)의 활성도는 더 높게 나타났다.

다만 연구 대상이 총 30명으로 많지 않아 추가 연구가 필요하다고 연구팀은 밝혔다.

연구팀은 “배고픔은 칼로리 여부와 관계없이 단맛 자체에 대한 욕구를 증폭시키는 것으로 나타났다”며 “또 무영양 감미료를 자주 사용하는 사람들은 자기통제와 관련된 뇌 영역이 더 활발하게 반응했는데, 이는 단맛 섭취를 조절하기 위한 학습된 인지 전략을 반영할 가능성이 있다”고 설명했다.

이어 “무칼로리 감미료가 좋거나 나쁘다는 것을 의미하는 것은 아니지만 장기간 사용하면 단맛을 처리하는 뇌의 방식이 달라질 수 있음을 시사한다”고 밝혔다.

연구팀은 단순히 설탕을 무칼로리 감미료로 바꾸는 것보다 식품의 전반적인 단맛 자체를 줄이는 전략이 장기적인 건강 관리에 더 효과적일 수 있다고 제안했다.

이 연구 결과는 국제학술지 ‘식품 품질 및 안전(Food Quality and Safety)’ 최근호에 게재됐다.

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