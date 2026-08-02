현대차·기아, 상반기 유럽 전기차 판매 10만대 첫 돌파

현대차·기아가 올해 상반기 유럽에서 전기차 판매 10만대를 훌쩍 넘기며 반기 기준 역대 최대 실적을 기록했다. EV3와 인스터, EV4, PV5 등이 판매 호조를 보이며 유럽 전기차 시장 공략에 속도를 내고 있다.

기아 EV3. 기아 제공.

2일 현대차·기아에 따르면 현대차·기아는 상반기 유럽에서 전기차 13만1032대를 판매했다. 이는 종전 반기 최고 기록인 지난해 하반기 9만2365대보다 41.8% 증가한 수치다. 이런 추세라면 올해 연간 전기차 판매 20만대 달성도 무난할 것으로 보인다.

상반기 차종별로는 기아 EV3가 2만7121대로 가장 많이 팔렸다. 이어 현대차 인스터(국내명 캐스퍼 일렉트릭)가 1만6594대, 기아 EV4가 1만4502대, 기아 PV5가 1만4013대로 뒤를 이었다.

현대차·기아는 2014년 쏘울 EV를 앞세워 유럽 전기차 시장에 진출했다. 2021년에는 전기차 전용 플랫폼 E-GMP에 기반한 아이오닉 5와 EV6를 앞세워 13만5408대를 팔며 연간 전기차 판매 10만대를 처음 돌파했다. 2022년 14만3460대, 2023년 14만7457대로 판매를 늘렸다.

2024년에는 독일 등 주요 시장의 전기차 보조금 축소와 경기 둔화 영향으로 판매가 12만1705대로 감소했지만, 지난해에는 18만3912대로 전년보다 50% 이상 증가했다.

올해 상반기까지 현대차·기아의 유럽 누적 전기차 판매는 104만7028대로 집계됐다. 유럽 전기차 시장 진출 9년 만인 2023년 누적 50만대를 돌파한 데 이어 지난 5월에는 100만대를 넘어섰다.

정의선 현대차그룹 회장이 지난달 27일(현지시간) 브라질 상파울루주 피라시카바에 위치한 현대차 브라질공장을 방문했다. 현대차그룹 제공

현대차·기아는 유럽 전기차 시장 공략을 위해 전기차를 지속적으로 출시하며 라인업을 늘려왔다.

현재 현대차·기아는 유럽에서 전기차 14종을 판매하고 있다. 이 가운데 11종이 전용 전기차다. 현대차는 아이오닉 5, 아이오닉 5 N, 아이오닉 6, 아이오닉 9을, 기아는 EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV9, PV5를 판매 중이다.

현대차·기아는 하반기 소형차 수요가 많은 유럽 시장에 아이오닉 3를 추가 출시해 시장 경쟁력을 강화할 계획이다.

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