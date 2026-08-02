유재석, 방송 촬영 중 은행 찾은 이유…"세금 제때 내야"

방송인 유재석이 촬영 중 은행을 방문해 세금을 납부했다.

1일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '풍향중' 1회 영상이 공개됐다.

영상에서 이성민, 지석진, 양세찬과 함께 익산으로 국내 여행을 떠나던 중 유재석은 세금을 납부하기 위해 은행으로 향했다.

여행 전부터 유재석은 양세찬에게 "가다가 은행에 들러야 한다"며 "세금 납부를 해야 하는데 지금 날이 없다, 계속 녹화가 있어서 은행을 못 갔다"고 말했다.

유재석은 현금을 인출하기 위해 은행에 가자고 한 뒤 "세 군데 가야 한다"며 "각자 주거래 은행이 있다"고 설명했다.

유재석은 "은행 가는 김에 할 말이 있다. 형님들 돈 찾을 때 나는 세금 납부 좀 하고 오겠다. 6월30일인데 계속 녹화가 있어서 못했다"고 양해를 구했다.

지석진이 "나중에 해요"라고 불만을 표하자 유재석은 "나중에 하기는 없다. 세금 납부는 제때 해야 되지 않냐"고 말했다.

차에서 내려 은행으로 달려가는 유재석의 모습을 본 양세찬은 "세금을 내러 가는 자체가 웃기긴 하다. 방송에서 유재석 세금 내러가는 모습은 난생 처음 나오는 거 아니냐"고 웃었다.

이에 유재석은 "세금 납부는 정말 중요해요"라고 재차 강조하며 은행으로 향했다.

유재석은 지난 2024년 고강도 세무조사에도 세금 신고 오류나 고의적 소득 누락 등 탈세 정황이 발견되지 않아 화제를 모은 바 있다.

<뉴시스>

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