최민희 “합동연설회에 일베 침투”…문진석 “생각 다르면 일베인가”

더불어민주당 8·17 전당대회 최고위원 선거에 출마한 최민희 후보가 충남 합동연설회에서 나온 야유를 두고 “일베 문화가 침투했다”고 주장했다. 이에 충남에 지역구를 둔 민주당 문진석 의원은 “다른 생각과 작은 비판이 일베인가”라며 최 후보에게 사과를 촉구했다.

최민희 더불어민주당 최고위원 후보가 1일 충북 청주시 CJB미디어센터에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 뉴스1

최 후보는 1일 오전 충남 공주에서 열린 전당대회 순회경선 직후 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “1대 다수 후보 구도의 정청래 죽이기, 조롱·야유”라고 적은 뒤 “당지도부 합동연설회에까지 일베 문화가 침투했다”고 밝혔다.

이어 “정청래 개혁지도부를 만들어달라. 하나하나 바로잡겠다”며 “당에 침투한 일베 문화를 박살 내겠다”고 강조했다.

그러자 문 의원은 이날 오후 SNS를 통해 “오늘 현장은 그 어떤 전당대회보다 차분했다”며 “한 당원의 ‘뭐하러 또 나오냐’는 항의성 외침, 그게 전부였다”고 반박했다.

문 의원은 “당원의 외침과 약간의 탄식이 있었지만, 그런 것을 일베 문화가 침투했다고 규정하는 것은 지나치다”며 “어떤 전당대회에서도 그 정도의 소란과 항의는 늘 있었다”고 밝혔다. 이어 “당원의 목소리가 아무리 불편해도 귀담아들어야 한다”며 최 후보에게 사과를 요구했다.

최 후보는 이날 오후 충북 청주에서 열린 합동연설회에서도 “어느 순간 일베, 조롱, 혐오 문화가 민주당 안까지 침투했다”며 “문재인 대통령을 멸칭으로 조롱하고, 노무현 대통령을 조롱한다. 그걸 왜 방치하나. 이게 정상인가”라고 말했다.

그러면서 “유시민 작가를 비판하면 친명, 비판하지 않으면 반명이라는 흑백논리가 언제부터 판을 치게 된 건가”라며 “경쟁 후보를 반명으로 몰아붙이고 분열을 조장하며 신천지까지 끌어들이는 행태를 중단하게 해달라”고 덧붙였다.

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