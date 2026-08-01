이수지, ‘재선거 논란’ 18일 만에 사과…“재정비 시간 갖겠다”

유튜브 채널에서 악성 민원에 시달리는 공무원의 현실을 풍자하는 과정에서 논란에 휩싸인 코미디언 이수지가 영상 공개 18일 만에 고개를 숙였다.

포토월에서 취재진을 향해 손을 흔들며 포즈를 취하는 이수지. 세계일보 자료사진

이수지는 자신의 유튜브 채널 ‘핫이슈지’를 통해 “이번 일로 많은 분께 실망과 불편을 드린 점 진심으로 죄송하다”며 “이번 일을 무겁게 받아들이고 충분한 재정비의 시간을 가지겠다”고 1일 밝혔다. 이수지는 게시글과 함께 자필 사과문도 함께 공개했다.

그는 사과문에서 “웃음을 만들겠다는 의도와 별개로 결과적으로 누군가에게 상처와 불편함을 드렸다는 점을 무겁게 받아들이고 있다”며 “제 연기와 콘텐츠가 누군가에게는 상처나 불쾌감으로 다가갈 수 있다는 점을 충분히 헤아리지 못했다”고 밝혔다. 이어 “더 신중한 자세와 더 큰 책임감을 가지고 많은 분들이 함께 공감할 수 있는 건강한 웃음을 전하는 희극인이 되도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

앞서 이수지는 지난달 14일 공개한 영상에서 공무원 역할을 연기하던 중, 한 민원인이 “재선거!”를 외치는 장면을 연출해 논란이 불거진 바 있다. 일부 누리꾼은 해당 연출이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 시위 중인 시민들의 재선거 요구를 희화화했다고 지적했으나, 논란 직후 제작진은 정치적 의도는 없었다고 해명하고 영상을 삭제했다.

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