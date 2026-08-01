엔비디아, 나흘 만에 시가총액 1위 복귀…애플, 공급 제약 우려에 7%대 폭락

인공지능(AI) 반도체 선두 주자 엔비디아가 애플에 내줬던 세계 시가총액 1위 기업 자리를 나흘 만에 되찾았다.
31일(현지시간) 미국 증권시장에 따르면 엔비디아 주가는 이날 2.93% 상승한 200.75달러로 정규장을 마감하며 종가 기준 시가총액 4조8600억 달러를 기록해 1위 자리를 탈환했다.
반면 애플은 7.35% 급락한 308.91달러로 장을 마치며 시가총액이 4조5400억 달러 수준으로 줄어들었다. 애플은 전날 실적 발표에서 7∼9월 공급 제약으로 인해 매출 성장세가 제한될 것이라고 전망했고, 이로 인해 정규장에서 실망 매물이 쏟아졌다.
이날 뉴욕 증시에서는 알파벳, 마이크로소프트, 아마존 등 주요 기술기업들이 대체로 상승세를 보였다. 이는 클라우드를 비롯한 AI 인프라 사업의 탄탄한 흐름이 입증되었기 때문으로 풀이된다. 반면 AI 관련 투자를 최소화해 온 애플은 AI발 메모리 및 반도체 공급난 우려가 부각되면서 주가가 큰 폭으로 하락했다.
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