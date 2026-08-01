엔비디아, 나흘 만에 시가총액 1위 복귀…애플, 공급 제약 우려에 7%대 폭락

인공지능(AI) 반도체 선두 주자 엔비디아가 애플에 내줬던 세계 시가총액 1위 기업 자리를 나흘 만에 되찾았다.

AI 반도체 선두 주자 엔비디아가 애플을 제치고 세계 시가총액 1위 자리를 되찾았다. 사진은 엔비디아 로고가 담긴 회로 기판. 연합뉴스

31일(현지시간) 미국 증권시장에 따르면 엔비디아 주가는 이날 2.93% 상승한 200.75달러로 정규장을 마감하며 종가 기준 시가총액 4조8600억 달러를 기록해 1위 자리를 탈환했다.

반면 애플은 7.35% 급락한 308.91달러로 장을 마치며 시가총액이 4조5400억 달러 수준으로 줄어들었다. 애플은 전날 실적 발표에서 7∼9월 공급 제약으로 인해 매출 성장세가 제한될 것이라고 전망했고, 이로 인해 정규장에서 실망 매물이 쏟아졌다.

이날 뉴욕 증시에서는 알파벳, 마이크로소프트, 아마존 등 주요 기술기업들이 대체로 상승세를 보였다. 이는 클라우드를 비롯한 AI 인프라 사업의 탄탄한 흐름이 입증되었기 때문으로 풀이된다. 반면 AI 관련 투자를 최소화해 온 애플은 AI발 메모리 및 반도체 공급난 우려가 부각되면서 주가가 큰 폭으로 하락했다.

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