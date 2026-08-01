주유소 기름값 11주째 하락세…1800원대 기록

서울 시내 한 주유소. 연합뉴스

이번주 국내 주유소 휘발유와 경유의 평균 가격이 11주 연속 하락세를 이어갔다.

최근 중동 지역의 긴장이 다소 완화되면서 국제유가가 하락세를 보인 영향으로 국내 석유제품 가격도 안정세를 이어가는 모습이다.

1일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 7월 다섯째 주(7월 26일∼30일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 L당 1869.1원을 기록, 직전 주 대비 3.3원 하락했다.

전국 최고가인 서울은 전주 대비 1.2원 내린 1910.1원, 가격이 가장 낮은 울산은 1.6원 하락한 1843.8원으로 각각 집계됐다.

상표별 가격은 GS칼텍스 주유소가 1873.3원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1861.3원으로 가장 낮았다.

같은 기간 전국 주유소의 경유 평균 판매 가격은 전주 대비 4.1원 내린 1852.8원을 기록했다.

이번 주 국제유가는 하락세를 나타냈다. 미국과 이란의 일시적 공격 중단과 사우디아라비아 주도로 홍해의 항행 자유를 보장하기 위한 다국적 연합 창설 논의 지속 등의 영향으로 중동 지역의 긴장감이 누그러졌기 때문이다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 배럴당 7.2달러 내린 80.7달러였다.

국제 휘발유 가격은 2.9달러 하락한 115.9달러, 국제 자동차용 경유는 2.0달러 내린 158.0달러로 집계됐다.

국제유가 변동은 통상 2~3주의 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영되기 때문에 국내유가도 한동안 안정적인 흐름을 보일 것으로 전망된다.

한편 정부는 국제유가 변동이 국내 가격에 미치는 영향을 최소화하기 위해 석유 최고가격을 유지하고 있다.

정부는 지난달 25일 8차 석유 최고가격을 7차 최고가격과 동일하게 지정했다. 휘발유는 L당 1784원, 경유는 1773원, 등유는 1380원이다.

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