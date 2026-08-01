방탄소년단 지민 '후', 스포티파이 25억 스밍 돌파…자체 최다

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS) 지민이 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 솔로곡 기준 자체 최다 스트리밍 기록을 경신했다.

1일 스포티파이에 따르면, 지민이 지난 2024년 7월 발매한 솔로 2집 '뮤즈(MUSE)'의 타이틀곡 '후(Who)' 누적 재생 수가 지난달 30일 기준 25억 회를 넘어서며 대기록을 썼다.

'후'는 강렬한 비트와 섬세한 어쿠스틱 기타 연주가 조화를 이루는 힙합 R&B 장르다. 만난 적 없는 대상을 향한 그리움과 혼란을 감각적인 바운스로 풀어냈다.

글로벌 주요 차트에서도 장기 흥행을 이어갔다. 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 최고 12위를 기록한 뒤 33주간 머물렀다. '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트에서는 각각 2주간 1위에 오른 뒤 각각 74주, 89주 연속 이름을 올렸다. 영국 오피셜 싱글 '톱 100'에서도 최고 4위를 찍고 28주간 차트를 지켰다.

아울러 스포티파이 '2024 랩드(Wrapped) 연말 결산'에서 전 세계 최다 재생 K-팝 음원 1위에 올랐다. 빌보드 '2025년 연말 결산 차트' '핫 100' 57위를 기록했다. '2025 아이하트라디오 뮤직 어워즈'에서는 '올해의 K-팝 송'을 수상했다.

<뉴시스>

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