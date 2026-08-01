코르티스·캣츠아이·걸셋, 美 빌보드 '21 언더 21' 선정

하이브 레이블 빅히트 뮤직 소속 보이그룹 코르티스(CORTIS), 하이브 글로벌 그룹 캣츠아이(KATSEYE), JYP엔터테인먼트의 미국 현지화 걸그룹 걸셋(GIRLSET) 등 K-팝 대표주자들이 미국 빌보드가 선정한 '21세 이하 21인/팀(21 Under 21)'에 대거 이름을 올렸다.

빌보드는 7월31일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 '21 언더 21' 2026년 명단을 발표했다. 빌보드는 매년 음원 및 음반 판매량, 스트리밍, 라디오·TV 도달 수치 등 정량 지표와 함께 업계 내 영향력과 성장을 종합해 가장 혁신적인 21세 이하 아티스트를 선정한다.

빌보드는 올해 K-팝 보이그룹으로는 유일하게 명단에 진입한 코르티스에 대해 "빌보드 차트에서 가장 빠르게 성장 중인 팝 그룹 중 하나"라고 평가했다.

코르티스는 지난해 데뷔 앨범 '컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)'로 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 15위에 진입한 데 이어, 지난 5월 발매한 미니 2집 '그린그린(GREENGREEN)'으로 해당 차트 3위에 직행했다. 타이틀곡 '레드레드(REDRED)' 역시 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트에 13주 연속 머물며 성과를 이어가고 있다.

코르티스 멤버 성현은 빌보드와의 인터뷰에서 "첫 EP가 '빌보드 200'에 들어간 데 이어 두 번째 EP가 3위까지 오른 것은 여전히 꿈만 같다"며 "저희의 음악이 시작했던 곳을 넘어 더 많은 분께 닿고 있다는 것을 느껴 진심으로 감사하다"고 소감을 밝혔다.

하이브 '드림아카데미'를 통해 결성된 캣츠아이는 올해에만 '인터넷 걸(Internet Girl)', '핑키 업(Pinky Up)', 르세라핌·아일릿과 협업곡 '아이코닉 바이 미스테이크(Iconic by Mistake)'를 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 올려놓으며 입지를 다졌다.

4인조로 재편한 걸셋 또한 미국 힙합 대모 미시 엘리엇과의 협업곡 '리틀 미스(Little Miss)' 등을 발표하며 창작 참여도를 넓혀가고 있는 점을 높게 평가받았다.

빌보드는 "올해 선정된 21 팀의 아티스트들은 무엇보다 '진정성'(Authenticity)을 최우선으로 두고 있으며, 이것이 성공적인 전략임을 증명하고 있다"고 분석했다.

<뉴시스>

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