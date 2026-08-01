미 7월 미시간대 소비심리지수 55.2…2개월 연속 개선

7월 미국 소비자들의 경제 심리가 2개월 연속 개선세를 이어갔다.



미 미시간대는 31일(현지시간) 경기에 대한 소비자들의 자신감을 반영하는 7월 소비자심리지수(확정치)가 55.2로 집계됐다고 밝혔다.

미 로스앤젤레스의 한 슈퍼마켓. EPA연합뉴스

전월(49.5) 대비 11.5% 상승한 것으로, 지난 2월(56.6) 이후 5개월 만에 가장 높은 수치다. 다우존스가 집계한 전문가 전망치(54.0)도 웃돌았다.



미 소비자심리는 2월 말 미·이란 전쟁 발발 이후 악화해 5월 역대 최저 수준으로 떨어졌다가, 유가 안정세의 영향으로 6월 들어 반등했다.



현 경제 상황을 반영하는 현재 경제 여건 지수는 6월 47.7에서 7월 54.8로, 향후 전망을 나타내는 소비자 기대지수는 같은 기간 50.7에서 55.4로 호전됐다.



집계를 관장하는 조안 슈 디렉터는 "소득, 교육, 자산, 연령, 정치 성향과 관계없이 모든 그룹에서 광범위한 소비자심리 개선이 나타났다"고 말했다.



그는 "소비자들은 구매력 같은 경제적 문제에 계속해서 집중하고 있다"며 "정치적 또는 군사적 상황은 뒤로 밀려나 있다"고 설명했다.



다만 지난해 7월(61.7)과 비교하면 소비자심리지수는 여전히 10.5% 낮은 수준이다.



한편 미 소비자들의 향후 1년 기대 인플레이션은 6월 4.6%에서 4.2%로 하락했다. 소비자들의 장기 인플레이션 전망을 반영하는 5년 기대 인플레이션은 3.3%를 유지했다.

<연합>

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