“멀리 갈 필요 없어요”…지하철로 떠나는 서울 여름 명소는?

여름 휴가철을 맞아 서울교통공사가 멀리 떠나지 않고도 도심에서 더위를 식힐 수 있는 지하철 나들이 코스를 공개했다. 한강공원과 청계천, 숲, 계곡 등 서울의 대표적인 여름 명소를 가까운 지하철역과 연계했다.

31일 서울 종로구 청계천에서 열린 ‘2026 청계천 첨벙첨벙’에 참가한 어린이들이 더위를 식히고 있다. 이제원 선임기자

공사는 시민들이 지하철을 이용해 편리하게 찾을 수 있는 여름 나들이 코스를 2일 공개했다.

지난해 기준 일평균 승·하차 인원이 10만명 이상을 기록한 대표 역사는 잠실역과 성수역이다. 잠실역은 약 16만명, 성수역은 약 10만명으로 각각 승하차 인원 1위, 8위를 기록했다.

먼저 잠실역에서는 석촌호수와 주변 문화시설, 한강공원을 차례로 둘러볼 수 있다. 석촌호수를 따라 산책한 뒤 실내 문화시설에서 더위를 식히고 잠실한강공원으로 이동하는 코스다.

성수역 일대에서는 개성 있는 문화공간과 서울숲을 함께 둘러볼 수 있다. 울창한 숲길에서 더위를 식힌 뒤 7호선 자양역 인근 뚝섬한강공원으로 이동하면 시원한 한강의 바람과 풍경을 즐길 수 있다.

물놀이를 즐기려면 5호선 여의나루역이 하나의 선택지가 될 수 있다. 여의도한강공원 수영장에서 물놀이를 한 뒤 한강변 산책로와 잔디광장에서 휴식을 취하고 해 질 무렵 한강의 노을을 감상하는 식이다.

3·7·9호선 고속터미널역에서는 인근 실내 문화·쇼핑시설을 둘러본 뒤 반포한강공원으로 이동하는 코스가 있다. 낮에는 실내에서 더위를 피하고 해가 진 뒤 한강의 노을과 야경을 즐길 수 있다.

조용한 자연을 찾는 시민에게는 3호선 경복궁역에서 수성동계곡으로 향하는 코스가 제격이다. 계곡에서 물소리를 들으며 더위를 식힌 뒤 서촌 골목길을 걸으면 여유를 만끽할 수 있다.

도심에서 가볍게 산책을 즐기고 싶다면 5호선 광화문역이나 1·2호선 시청역, 1호선 종각역에서 청계천으로 이동하면 된다. 물길을 따라 조성된 산책로와 주변 광장, 문화시설을 함께 둘러볼 수 있어 퇴근길이나 주말 나들이 장소로도 활용할 수 있다.

아이와 함께 나들이를 계획한다면 7호선 어린이대공원역이 있다. 어린이대공원에는 넓은 녹지와 산책로, 체험공간이 마련돼 있어 가족 단위 방문객이 이용하기 좋다.

공사는 누리집의 ‘시민 참여-문화스테이션-지하철 여행’ 메뉴에서 지하철로 찾아갈 수 있는 다양한 서울의 명소들을 소개하고 있다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “올여름에는 사랑하는 가족과 연인, 친구들과 함께 승용차 대신 지하철을 이용해 보다 안전하고 쾌적하게 서울의 매력을 즐기시길 바란다”고 말했다.

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