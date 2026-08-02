“방학에도 든든하게”… 익산시, 돌봄교실 1100명에 ‘건강 도시락’ 지원

전북 익산시가 여름방학 동안 초등학교 돌봄교실 학생들에게 건강 도시락을 지원하며 방학 중에도 끼니 걱정 없는 돌봄 환경 조성에 나섰다.

익산시는 여름방학을 맞아 지역 내 32개 초등학교 돌봄교실을 이용하는 학생 1100여명에게 건강 도시락을 공급하고 있다고 2일 밝혔다.

전북 익산시가 여름방학 동안 초등학교 돌봄교실 학생들을 위해 추진 중인 건강 도시락을 지원하기 위해 사회적경제 조직 ‘청년식당’에서 도시락을 준비하고 있다. 익산시 제공

초등돌봄 건강 도시락 지원사업은 학교급식이 중단되는 방학 기간에도 돌봄교실을 이용하는 학생들에게 균형 잡힌 점심을 제공해 맞벌이 등 돌봄이 필요한 가정의 양육 부담을 덜고 성장기 어린이들의 건강한 식생활을 지원하기 위해 마련됐다.

올해는 지난해보다 지원 학교를 3곳 늘려 모두 32개 초등학교로 사업을 확대했다. 점심 급식 공백이 해소되면서 대상 학교 모두가 돌봄교실을 종일반으로 운영할 수 있게 돼 학부모들의 돌봄 부담을 줄이고 안정적인 돌봄서비스 제공에도 도움이 될 것으로 기대된다.

건강 도시락은 지역에서 생산한 신선한 농산물을 주재료로 사용해 아이들의 건강을 챙기는 것은 물론 지역 농산물 소비 확대와 농가 소득 증대에도 기여하고 있다.

시는 사업의 원활한 추진을 위해 익산교육지원청과 익산푸드통합지원센터, 사회적경제 조직 ‘청년식당’, 시어린이급식관리지원센터 등과 협력체계를 구축했다. 익산시가 사업 총괄을 맡고, 익산교육지원청은 대상 학교 선정, 익산푸드통합지원센터는 식재료 조달과 도시락 배송, 청년식당은 도시락 제조, 어린이급식관리지원센터는 식단 구성과 위생 점검을 담당한다.

또 전북도와 전북먹거리통합지원센터와 협력해 지역 농산물의 가치와 올바른 식습관을 배울 수 있는 식생활 교육 프로그램도 함께 운영한다.

시는 여름철 식중독 등 식품 안전사고 예방을 위해 도시락 제조와 배송 전 과정에 대한 위생 및 현장 점검을 강화해 안전한 급식 공급에 주력할 방침이다.

익산시 관계자는 “방학에도 아이들이 건강하게 성장하고 학부모가 안심할 수 있는 건강한 먹거리 지원에 적극 나서고 있다”며 “지역 농산물을 활용한 안전한 급식으로 아동 건강 증진과 지역 상생을 함께 실현할 것”이라고 말했다.

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