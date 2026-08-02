호텔신라, 2분기 영업익 606% 증가…면세·호텔사업 개선 효과

호텔신라의 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 면세 부문의 수익성 중심 경영과 호텔 사업 개선에 힘입어 크게 개선됐다.

호텔신라는 지난달 31일 2분기 매출 9718억원, 영업이익 611억원을 기록했다고 공시했다. 매출은 지난해 같은 기간보다 5.2% 감소했지만 영업이익은 606.0% 증가했다.

서울신라호텔 전경. 호텔신라 제공

매출은 인천국제공항 면세점 DF1 구역의 영업 종료 영향으로 감소했다. 호텔신라는 “인천국제공항 제1여객터미널 면세점 DF1 구역의 영업 종료로 매출은 일부 감소했지만 수익성 중심의 내실 경영에 집중하면서 영업이익이 대폭 증가했다”고 설명했다. 외형 확대보다 수익성 개선에 초점을 맞춘 사업 운영으로 실적 안정화를 이어갔다는 것이다.

호텔·레저 부문은 호텔업계 성수기 진입과 신규 호텔 개장 등에 힘입어 매출과 손익이 모두 개선 흐름을 이어갔다. TR(면세) 부문은 지속적인 수익성 확보를 최우선 과제로 삼고 대내외 경영환경 변화와 면세시장 변화에 능동적으로 대응해 나갈 방침이다.

호텔·레저 부문은 3대 브랜드 체계를 바탕으로 브랜드 경쟁력을 강화하고 차별화된 상품과 서비스를 통해 고객 수요에 적극 대응할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지