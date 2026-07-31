월가·실리콘밸리 '수학천재' 영입전…신입 연봉 100만달러 시대

미국 월가의 퀀트 트레이딩 업체들과 실리콘밸리의 인공지능(AI) 기업들이 20대 수학 전공 인재들을 확보하기 위해 전례 없는 몸값 경쟁을 벌이고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 30일(현지시간) 보도했다.



보도에 따르면 정교한 수학적 모델로 거래하는 제인스트리트, 옵티버 등 퀀트 트레이딩 업체와 오픈AI, 앤트로픽 등 최첨단 AI 개발사들이 극소수의 명문대 출신 수학 인재풀을 두고 경쟁하면서 초임이 급격히 치솟고 있다.

미국 뉴욕 월가 표지판. 로이터연합뉴스

일반적으로 최상위 AI 및 퀀트 기업들의 신입 보상 패키지는 35만∼50만달러(약 5억∼7억1천만원) 수준이다.



이보다 높은 연봉을 받는 경우도 흔하며, 가장 낮은 수준으로 시작하더라도 상승 속도가 빨라 입사 후 몇년만 지나면 연봉 100만달러(약 14억2천만원)를 넘어서는 것도 일상적인 일이 됐다.



뉴욕의 헤드헌팅 업체 '스테빌 서치'의 설립자 맷 스테빌은 "불과 몇년 전만 해도 신입사원 연봉이 7자리(100만달러 이상)에 이르는 것은 이례적인 일이었다"며 "이제는 100만달러라고 해도 누구도 눈 하나 깜짝하지 않는다"고 말했다.



그는 업계가 오픈AI 등장 이전과 이후로 나뉜다며, 오픈AI가 주목을 받으면서 수학 천재들의 몸값 경쟁도 본격화됐다고 전했다.



양적 금융 전문 헤드헌터인 케빈 카사타는 이 같은 채용 환경을 '프로 운동선수 영입전'에 비유했다.



포트폴리오 매니저들은 뛰어난 여름 인턴들이 타사로 가는 것을 막기 위해 기존 급여 체계를 무시하고 파격적인 조건을 제안해 인재를 조기에 확보하려 한다는 것이다.



카사타는 드물게는 신입 첫해 보상이 150만달러(약 21억원)에 달하는 경우도 있다고 전했다.



이처럼 몸값이 치솟는 배경에는 AI 대규모 언어모델(LLM)을 학습시키는 데 필요한 기술과 퀀트 금융의 머신러닝 알고리즘 간의 높은 기술적 유사성이 있다.



여기에 최근 퀀트 운용사들은 역대급 실적을 내며 막대한 자금을 갖춘 점도 한몫했다.



실제 퀀트 금융의 대표 주자인 제인스트리트는 지난 1분기에만 103억달러 순이익을 기록했다. 소수의 직원으로 대형 투자은행인 골드만삭스나 모건스탠리의 거의 두배에 달하는 실적을 낸 것이다.



기업들은 인재를 선점하기 위해 고교 수학 경시대회 후원, 체스·큐브 대회 개최, 대학 캠퍼스 초청 행사 등 각종 수단을 동원해 '너드 문화'에 친숙한 젊은 수학자들에게 러브콜을 보내고 있다.



옵티버는 현재 신입 채용의 70%를 차지하는 여름 인턴십을 확대, 향후 신입 전원을 인턴십으로 선발할 계획이다. 이를 통해 학생들의 졸업 1년 이상 전부터 미리 채용을 확정지을 수 있다.



학계는 이 같은 보상 경쟁으로 대학 연구소나 순수 학문 분야에 남아있어야 할 유능한 인재들이 고액 연봉에 이끌려 업계로 진출하는 사례가 늘고 있다고 우려한다.

<연합>

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