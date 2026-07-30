디자인 조롱받던 페라리 전기차, 중국 덕에 목표 완판 '반전'

출시 초기 디자인 혹평과 주가 급락 등 잡음이 컸던 페라리의 첫 전기차 '루체'가 올해 판매 목표를 조기 달성한 것으로 전해졌다.



파이낸셜타임스(FT)는 29일(현지시간) 소식통 2명을 인용해 페라리가 올해 루체 신차를 500대 가까이 판매하는 것을 목표로 했는데 이 목표가 이달 초에 달성됐다고 보도했다.

페라리 전기차 루체. 로이터연합뉴스

지난 5월 공개 이후 불과 두 달 만의 성과로, 특히 중국에서 수요가 강했던 것으로 알려졌다.



페라리 역사상 최초의 4도어 5인승 모델인 루체는 애플 최고디자인책임자(CDO) 출신의 조니 아이브가 디자인했으며 가격은 55만유로(약 9억2천만원)부터 시작한다.



공개 당시 페라리 특유의 날렵한 이미지는 사라진 채 둥글고 단단한 외형의 디자인을 두고 소셜미디어에서 저가 양산형 차량과 비교하는 조롱이 이어졌고, 루카 디 몬테제몰로 전 페라리 회장은 "우리의 전설이 무너질 위험에 처해 있다"며 루체에서 '카발리노 람판테'(뛰는 말) 엠블럼을 떼야 한다고 주장하기도 했다.



밀라노증시에 상장된 페라리 주가도 공개 다음 거래일 8% 넘게 급락한 바 있다.



이 여파 속에 엔리코 갈리에라 최고마케팅책임자(CMO)가 이달 돌연 물러나고 BMW 출신 인사로 교체됐는데, 페라리 측은 이번 인사가 루체 출시 이전부터 예정된 것이라고 선을 그었다.



페라리는 루체를 중국·미국 실리콘밸리 등 이미 전기차에 익숙한 신흥 부유층 고객 공략용 모델로 내세워왔으며, 기존 내연기관 애호 고객들에게는 전환을 강요하지 말라고 딜러들에게 지시한 것으로 전해졌다.



2030년까지 누적 2천500대(연간 600대) 판매를 목표로 하고 있는데, 이는 전체 연간 판매량의 약 5%에 해당해 애널리스트들도 달성 가능한 수준으로 보고 있다.



베네데토 비냐 최고경영자(CEO)는 제한된 물량 덕에 전기차 사업이 30%에 달하는 회사의 영업이익률을 훼손하지 않을 것이라고 밝힌 바 있다.



업계에서는 페라리가 엔진 배기음 등 기존 내연기관 고객층의 감성에 얽매이지 않고 파격적 디자인을 택한 배경에 주목한다.



내연기관 규제가 강화되는 중국에서 과시적 소비를 꺼리고 있는 현지 정서를 고려해 자세히 살펴봐야 페라리임을 알아볼 수 있는 절제된 디자인을 택했다는 분석도 나온다.



럭셔리카 애널리스트 스콧 셔우드는 "경쟁사 대비 페라리의 마케팅과 고객 통찰력이 한 수 위"라고 평가했다.



앞서 페라리는 공개 다음날 존 엘칸 회장이 이끄는 대표단이 레오 14세 교황 관저를 찾아 시승식과 함께 교황에게 루체의 스티어링휠을 선물하기도 했다.



페라리는 오는 8월 미국 캘리포니아 몬터레이 카 위크 행사에서 루체 첫 생산분 차량을 자선 경매에 부칠 예정이며, 경매업체 소더비는 낙찰가가 110만달러(약 16억1천만원)를 웃돌 것으로 예상했다.



페라리는 30일(현지시간) 2분기 실적 발표를 앞두고 있어, 루체를 둘러싼 이번 반전이 실적에도 영향을 미칠지 주목된다.

<연합>

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