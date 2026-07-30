김선태, 원이 '무섭노' 재소환 사과…"무리한 언급 명백한 제 잘못"

'충주맨'으로 이름을 알린 김선태가 웹예능 '돈선태 성공시대'에서 그룹 리센느 원이의 과거 논란을 다시 다룬 뒤 '2차 가해' 비판이 제기된 것과 관련해 사과했다.

김선태는 30일 자신의 유튜브 채널에서 "먼저 어제 KBS 유튜브 채널에 올라간 '돈선태' 선공개 영상으로 상처받으신 모든 분들에게 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

김선태. 유튜브 캡처

그는 전날 오후 8시40분께 해당 선공개 영상을 처음 확인했다며 "문제가 발생했다는 사실을 인지하자마자 제작진에게 영상 삭제를 요청했다"고 설명했다.

이어 "제 이름을 걸고 하는 영상임에도 불구하고 정말 무책임했다"며 "방송국이라는 이름 뒤에 숨어 업로드 영상에 대해 어떠한 사전 검토나 사전 공개도 요청하지 않았다"고 말했다.

리센느 멤버 원이의 과거 논란을 방송에서 다시 언급한 데 대해서도 잘못을 인정했다.

김선태는 "많은 분들이 지적해 주셨던 게스트에 대해 무리한 언급을 했던 것 또한 명백한 저의 잘못"이라며 "해당 방송이 첫 촬영이었던 만큼 촬영 당일 대본 소화에 급급해 현장에서 해당 대본의 문제점을 전혀 인지하지 못했다"고 했다.

그러면서 "영상이 비공개되고 나서 지금까지 저의 언행에 대해 돌아보는 시간을 가졌다"며 "앞으로는 모든 발언과 행동에 더욱 신중을 기하겠다. 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 노력하겠다"고 밝혔다.

끝으로 "저의 부족함으로 피해를 입으신 모든 분들, 특히 리센느 멤버들에게 정말 죄송하다는 말씀을 전하고 싶다"고 덧붙였다.

앞서 '돈선태 성공시대'는 리센느 멤버 원이가 과거 "무섭노"라고 말했다가 논란에 휩싸인 일을 다시 다뤘다. 제작진이 해당 발언을 영상 제목과 썸네일 등에 내세우자 온라인에서는 원이에게 '2차 가해'를 했다는 비판이 나왔다.

제작진은 이후 제목과 썸네일을 수정했으나 논란이 이어지자 관련 영상을 비공개로 전환했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지