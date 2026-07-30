野, 증시폭락 책임론 공세…“국조·특검”, “노답3형제 경질해야”

국민의힘은 30일 최근 증시 폭락 사태와 관련해 정부 책임론을 주장하며 공세의 수위를 끌어 올렸다. 급격한 증시 변동성의 주범으로 지목된 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)을 둘러싼 의혹 제기와 함께 국정조사와 특별검사 도입을 통한 진상 규명과 대통령의 사과, 관계자 경질 등을 요구했다.

국민의힘 장동혁 대표가 30일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장동혁 대표는 이날 오전 국회 최고위원회의에서 “증시가 홀짝 도박판이 됐다면서 “현실 상황 인식을 못하고 대통령도 빚내서 투자하라고 했다가 이 지경까지 왔는데 남의 일처럼 침묵만 하고 있다”고 말했다. 그러면서 “국정조사하고 특검을 해야 한다”라고 주장했다.

장 대표는 김용범 정책실장이 증시 하락 원인에 대한 외부 요인을 언급한 것과 관련해서도 “브라질에서 국민 염장만 지르는 구질구질한 변명을 늘어놨다”며 “한마디만 더 보태면 한국으로 오는 비행기를 못 탈지도 모른다”고 질타했다.

4선 안철수 의원은 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “코스피는 연이틀 대폭락을 기록하며 5000선조차 무너질 뻔했고, 국가 비상사태에서나 나올 법한 서킷브레이커가 일상이 됐다”며 “대한민국 증시가 전시 상황”이라고 지적했다. 그는 김 실장과 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장을 ‘노답 삼형제’라고 지칭하며 “정책과 감독, 대응 모두 실패했다”며 “무엇보다도 이 사태가 오기까지 그 어떤 대안도, 행정지도도 눈에 띄는 것이 없다. 노답 그 자체”라고 비판했다.

30일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 개장 시황이 나오고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 18.53포인트(0.33%) 오른 5681.77에, 코스닥은 7.96포인트(1.20%) 내린 654.72에 개장했다. 뉴시스

안 의원은 “대한민국 주식을 더 이상 레버리지 노답 삼형제에 맡길 수 없다”며 “이 대통령은 이들을 즉각 경질해야 한다. 이들이야 말로 코리아 디스카우트를 유발하는 휴먼 에러”라고 꼬집었다.

최은석 원내수석대변인은 논평을 통해 “지난 1월 김 실장의 지시를 계기로 단일종목 레버리지 ETF 출시 작업이 본격 추진됐다는 의혹이 제기되고 있다”며 “이 사안은 철저한 검증도 없이 국민을 고위험 투자로 내몰아 증시 부양의 수단으로 활용했다는 의혹을 받는 중대한 사안”이라고 지적했다. 최 원내수석대변인은 이 대통령을 겨냥해 “최초 기획자를 국민 앞에 밝히고 책임자를 즉각 경질하라”면서 “이번 사태로 막대한 피해를 입은 국민과 투자자들께 대통령이 직접 사과하는 것, 그것이 무너진 시장 신뢰를 회복하는 첫걸음”이라고 강조했다.

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