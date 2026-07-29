씨티 "韓 개인 레버리지 ETF 손실 56조원 추정…하닉서 8조"

국내 개인투자자들이 최근 증시 조정 과정에서 레버리지 상장지수펀드(ETF) 투자로 약 387억달러(한화 약 56조3천억원)의 손실을 본 것으로 추정된다는 글로벌 투자은행(IB) 씨티 측 분석이 나왔다.



29일 IB 업계에 따르면 씨티글로벌마켓증권의 모하메드 아파바이 아시아태평양 트레이딩 전략 헤드는 전일 기관투자자 대상 시장 보고서에서 한국 자산을 기초로 한 레버리지 ETF의 시가총액이 지난달 22일 약 525억달러(한화 약 76조3천700억원)로 정점을 찍은 뒤 최근 190억달러(한화 약 27조6천400억원) 수준까지 감소했다고 밝혔다.

사진=게티이미지뱅크

이번 보고서는 씨티 리서치팀의 공식 리서치 자료가 아니라 주식 트레이딩 부문의 전략가가 기관투자자에게 제공한 시장 논평이다.



아파바이 헤드는 레버리지 ETF 시가총액이 고점 대비 약 335억달러(한화 약 48조7천억원) 감소한 가운데 이후에도 62억달러(한화 약 9조200억원) 규모의 신규 설정이 이뤄진 점을 고려하면 개인투자자들의 전체 손실액은 약 56조3천억원에 달할 것으로 추산했다.



기초자산별로는 SK하이닉스[000660] 레버리지 ETF의 시가총액이 고점 대비 약 170억달러(한화 약 24조7천400억원) 줄어 감소 폭이 가장 컸다.



코스피200을 추종하는 레버리지 상품은 105억달러(한화 약 15조2천800억원), 삼성전자[005930] 레버리지 ETF는 50억달러(한화 약 7조2천800억원) 이상 감소한 것으로 나타났다.



아파바이 헤드는 레버리지 ETF 관련 손실이 앞으로도 늘어날 것으로 예상하면서 "레버리지 ETF 관련 상품의 시가총액이 연말 이전에 80억달러(한화 약 11조6천300억원) 아래로 떨어질 가능성이 있다"고 전망했다.



한국 증시의 신용융자 잔액도 여전히 높은 수준이라고 지적했다.



보고서에 따르면 지난 27일 기준 양대 시장의 신용융자 잔액은 32조7천억원으로 지난달 24일 고점인 38조6천억원보다는 줄었다.



다만 연초 이후 쌓인 신용융자 포지션의 청산은 약 65%만 진행된 것으로 추정됐다.



신용융자 잔액과 코스피200지수의 상관관계는 92.2%에 달하는 것으로 분석됐다.



통상 주가 상승기에 투자자들의 '빚투'가 늘고, 하락기에는 반대매매와 차입 축소로 신용융자가 줄어드는 흐름이 밀접하게 나타났다는 의미다.



개인투자자들은 주가 하락에도 SK하이닉스 등 대형 반도체주를 계속 사들이고 있는 것으로 나타났다.



개인은 지난달 23일 이후 SK하이닉스를 160억달러(한화 약 23조2천700억원) 이상 순매수했으며, 이 기간 매수분에서 약 57억달러(한화 약 8조3천억원)의 손실을 보고 있는 것으로 추산됐다.



씨티글로벌마켓증권에 따르면 추정 평균 매수 가격은 228만원으로 현재 손실률은 31.6% 수준이다.



이날 오전 10시 15분 기준 SK하이닉스는 전일 대비 3.74% 하락한 149만2천원에 거래 중이다.



같은 기간 삼성전자 매수분에서도 개인투자자들이 약 24억달러(3조5천억원)의 손실을 본 것으로 분석됐다.



아파바이 헤드는 "개인투자자들은 아직 투매에 나서지 않고 있다"며 코스피에 대해 낙관적인 시각으로 전환하기는 이르다고 평가했다.



그는 코스피200 선물이 우선 888선까지 하락하는 것을 기본 시나리오로 제시하고, 이 수준이 무너지면 거시경제 변수를 반영한 적정가치인 754.6선까지 내려갈 가능성도 있다고 전망했다.



한편, 씨티의 자산시장 거품 지표상 한국 증시는 기존 '버블'(과열) 구간에서 '고평가'와 '적정가치'의 경계까지 내려왔지만, 아직 저평가 국면에 진입한 것은 아니라고 덧붙였다.

<연합>

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