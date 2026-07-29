국민 10명 중 4명 토지 가졌다… 소유자 2000만 명 돌파

국민 10명 중 4명꼴로 토지를 소유한 것으로 나타났다. 토지를 소유한 사람은 늘었지만 전체 소유 면적은 소폭 감소했고, 60대가 가장 많은 토지를 보유했다.

개인 토지 소유자 수 추이(단위: 만명). 국토교통부 제공

29일 국토교통부가 발표한 ‘2025년 말 기준 토지 소유현황 통계’에 따르면 주민등록인구 5112만명 가운데 토지 소유자는 2012만명으로 전체의 39.4%를 차지했다. 이는 직전년보다 47만명(2.4%) 증가한 규모다.

토지를 소유한 세대는 1565만세대(64.4%)로 직전년보다 35만세대(2.3%) 늘었다. 세대별 평균 소유 면적은 2947㎡로 2024년에 비해 76㎡(2.5%) 감소했다.

연령별 토지 소유 면적은 60대가 1만3000860㎢(30.0%)로 가장 많았고, 70대 1만141㎢(22.0%), 50대 9443㎢(20.5%) 순이었다.

성별 토지소유자 수는 남성 54.3%, 여성 45.7%로 조사됐다.

법인 소유 토지 면적은 7463㎢로 전년보다 59㎢(0.8%) 증가했고, 용도지역별로는 농림지역(2443㎢·32.7%), 지목별로는 임야(3460㎢·46.4%)가 가장 많았다.

면적 규모별 법인 수는 △1000∼5000㎡ 8만7000개(23.0%) △10∼50㎡ 7만2000개(18.9%) △100∼500㎡ 5만6000개(14.8%) 순이다. 가액 규모별 법인 수는 △1억원∼5억원 10만개(26.3%) △10억원∼50억원 7.7만개(20.2%) △1000만원∼5000만원 5.5만개(14.4%) 순으로 나타났다.

비법인 소유 면적은 7823㎢로 전년과 비슷한 수준을 유지했다. 용도지역별로는 농림지역(4446㎢·56.8%), 지목별로는 임야(7228㎢·92.4%) 비중이 가장 높았다.

면적 규모별 비법인 수는 △1000∼5000㎡ 5만3000개(23.0%) △1만∼5만㎡ 4만7000개(20.7%) △100∼500㎡ 3만9000개(17.2%) 순이다. 가액 규모별로는 △1000만원∼5000만원 6만5000개(28.7%) △1억원∼5억원 6만3000개(27.4%) △5000만원∼1억원 3만4000개(14.8%) 순으로 나타났다.

상세 통계는 국토교통 통계누리와 KOSIS 국가통계포털에서 확인할 수 있다.

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