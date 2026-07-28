익산서도 자율주행 ‘마룡e버스’ 첫 운행…미래형 스마트 교통도시 시동

전북 익산시가 친환경 자율주행 버스인 ‘마룡e버스’ 운행을 시작하며 미래형 스마트 교통체계 구축에 본격 나섰다.

전북 익산시가 28일 시범 운행에 들어간 친환경 자율주행 버스 ‘마룡e버스’가 익산역 앞에 정차해 있다. 익산시 제공

익산시는 28일 도심 주요 거점을 운행하는 전기 저상 자율주행 버스 '마룡e버스’ 개통식을 갖고 시범 운행에 돌입했다고 밝혔다. 시범 운행 기간에는 시민 누구나 무료로 이용할 수 있다.

이날 개통식에는 최정호 익산시장과 김충영 익산시의장 등이 참석했으며 익산터미널에서 출발해 익산역과 원광대학교를 거쳐 다시 터미널로 돌아오는 1노선을 직접 시승하며 자율주행 기술의 안전성과 차량 성능을 점검했다.

마룡e버스는 레이더 센서와 지능형 주행 시스템을 갖춘 친환경 전기 저상버스로, 승객 안전을 최우선으로 설계됐다. 익산시는 자율주행 안전성을 높이기 위해 차세대 지능형 교통 시스템(C-ITS) 구축도 함께 추진해 신호 정보와 돌발 상황 등 실시간 교통정보를 차량과 연계하는 기반을 마련할 계획이다.

전북 익산시가 28일 시범 운행에 돌입한 친환경 자율주행 버스 ‘마룡e버스’ 주행 모습을 안전요원이 지켜보고 있다. 익산시 제공

시는 이번 1노선 운행을 시작으로 오는 2028년까지 배산체육공원과 익산역, 전북대 익산캠퍼스 등 대학가와 문화·체육시설을 연결하는 추가 노선을 확대하고, 스마트 교통 인프라를 지속 확충해 미래형 대중교통 생태계를 구축할 방침이다.

이번 사업은 민선 9기 핵심 정책인 ‘미래첨단도시로의 대전환’의 하나로, 자율주행 기술을 대중교통에 접목해 시민들이 일상에서 첨단 교통서비스를 체감할 수 있도록 하기 위해 추진됐다.

전북 익산시가 28일 시범 운행에 돌입한 친환경 자율주행 버스인 ‘마룡e버스’ 주행 모습. 익산시 제공

최정호 익산시장은 “자율주행 버스 운행이 미래 첨단 교통도시로 도약하는 출발점이 될 것”이라며 “시민이 안전하고 편리하게 혁신 기술을 체감하도록 운행 관리와 안전 점검을 철저히 할 것”이라고 말했다.

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