비비 '무대 논란' 후…말없이 공개한 워터밤 비하인드

가수 비비가 '워터밤 서울 2026' 비하인드 사진을 공개했다.

비비는 27일 소셜미디어에 "#ice your summer"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

비비. 비비 SNS 캡처

사진 속 비비는 무대 뒤 공간에서 무대 의상을 입고 다양한 사진을 남겼다.

비비는 스트라이프 패턴의 비키니톱 위에 흰색 바디수트를 입었다.

그는 허리에 흰색 아일릿 벨트를 착용해 포인트를 더했다.

이날 비비는 여름 페스티벌에 어울리는 시원한 의상을 선보이며 독보적인 분위기를 자아냈다.

한편 비비는 지난 25일 개최된 '워터밤 서울 2026' 무대에서 바디수트 지퍼를 내려 비키니를 노출하고 남성 댄서들에 둘러싸인 연출을 선보였다.

이를 두고 대중의 평가는 엇갈렸다.

온라인에선 무대가 지나치게 노골적이고 선정적이라 보기 불편하다는 반응과 '워터밤' 축제 특성과 콘셉트에 부합하는 무대였다는 의견으로 나뉘었다.

비비는 이런 논란 속에서 별다른 말 없이 비하인드 사진을 공개했다.

<뉴시스>

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