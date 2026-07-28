신애라, 사망설 이어 SNS 사칭 계정 등장…“다른 계정 없으니 속지 마세요”

사진=신애라 SNS

배우 신애라가 자신을 사칭한 SNS 계정이 등장했다며 팬들에게 주의를 당부했다.

신애라는 27일 자신의 인스타그램을 통해 자신을 사칭한 SNS 계정의 프로필 화면을 캡처해 공개했다.

그는 “저와 전혀 상관없는 사칭 계정입니다. 저는 다른 계정이 없으니 속지 마세요”라고 밝히며 해당 계정이 자신과 무관하다고 강조했다.

공개된 사칭 계정은 신애라의 이름과 사진을 사용하고 있었으며, 프로필에는 “제 지지자들에게 영원히 감사드립니다”라는 소개 문구가 적혀 있었다.

신애라는 현재 운영 중인 공식 인스타그램 계정 외에는 다른 SNS 계정을 운영하지 않는다며 다시 한번 팬들의 주의를 당부했다. 최근 연예계를 중심으로 유명인을 사칭한 SNS 계정을 이용한 사기 범죄가 잇따르고 있다.

앞서 가수 장윤정과 방송인 미자, 홍석천 등도 사칭 계정 피해를 알리며 팬들에게 각별한 주의를 요청한 바 있다.

신애라는 그동안 자신을 둘러싼 허위 정보와 딥페이크 영상 확산에 대해서도 여러 차례 우려를 표했다. 지난해에는 체포설과 사망설 등 가짜뉴스가 퍼지자 직접 해명에 나서기도 했다.

한편 신애라는 배우 차인표와 1995년 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있으며, 최근까지 채널A 예능 프로그램 ‘요즘 육아 금쪽같은 내 새끼’에 출연하며 시청자들과 만났다.

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