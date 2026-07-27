인천공항면세점, 휴가철 특별 프로모션… 최대 181달러 혜택

“인천공항면세점 앱 설치하고 최대 181달러 혜택받으세요.”

인천국제공항공사는 여름 휴가철을 맞아 8월 31일까지 인천공항 통합 면세점 앱인 ‘에어스타 듀티프리(AIRSTAR DUTYFREE)’를 통해 면세쇼핑 특별 프로모션을 진행한다고 27일 밝혔다.

인천공항 제2여객터미널 3층 출국장에 위치한 ‘에어스타 썸머페스타’ 프로모션 부스 전경

‘에어스타 듀티프리’ 애플리케이션(앱)은 롯데, 현대, 신라, 신세계, 경복궁, 시티 등 인천공항에 입점한 모든 면세점의 상품을 한 눈에 확인할 수 있는 인천공항 면세점 통합 쇼핑 플랫폼이다. 인천공항 면세쇼핑 관련 모든 서비스를 원스톱으로 제공하며 출국 30분 전까지 상품을 구매·수령할 수 있어 여객의 쇼핑 편의성을 크게 높였다.

이번 프로모션은 ‘에어스타 듀티프리’ 앱 다운로드 100만 돌파를 기념해 하계 성수기와 연계한 특별 이벤트로 기획되었으며, 해당 앱 신규·기존 고객 누구나 참여할 수 있다.

이 행사의 핵심은 온·오프라인 면세쇼핑 시 즉시 사용할 수 있는 ‘할인 쿠폰팩’이다. 구매 금액에 따라 최대 20%, 120달러의 할인 혜택을 담은 쿠폰팩을 5만 명에게 지급한다.

최대 120달러 할인 쿠폰팩 외에 8월 20일까지 온·오프라인 프로모션을 통해 최대 61달러를 포인트로 추가로 받을 수 있는 풍성한 혜택을 제공한다.

먼저 온라인 프로모션으로는 △8일 연속 앱 접속 시 최대 11달러 포인트를 적립하는 ‘아일랜드 호핑투어’ △신규 가입 시 10달러 포인트 적립 △시크릿코드 입력 시 10달러 포인트 추가 적립 등의 혜택을 받을 수 있다.

오프라인 프로모션은 인천공항 출국장 면세점에 조성된 4개 프로모션 부스에서 8월 20일까지 진행되며 △앱 이용자 100% 당첨 포인트 증정(최대 30달러) △면세품 구매회원 대상 경품(여행용품) 증정 등 다양한 이벤트가 준비되어 있다.

자세한 이벤트 및 프로모션 내용은 인천공항 면세점 통합 앱인 ‘에어스타 듀티프리’에서 확인할 수 있으며 앱은 안드로이드 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드 가능하다.

김창규 인천국제공항공사 운영본부장은 “이번 프로모션을 통해 인천공항을 이용하는 모든 여객이 다양한 면세쇼핑 혜택을 누리며 풍성한 여름휴가를 즐기시기 바란다”며 “인천공항만의 차별화된 서비스를 적극 도입해 여객들에게 더욱 편리한 공항이용 경험을 제공하고 고객 만족도를 높여가겠다”고 말했다.

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