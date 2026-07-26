정석원 “나도 남자로서 자존심이 있다”…백지영 향한 미안한 마음 솔직 고백

배우 정석원이 아내인 가수 백지영을 향한 고마움과 미안한 마음을 솔직하게 털어놓으며 가장으로서 느끼는 책임감과 자존심에 대해 이야기했다. 백지영 역시 남편을 향한 깊은 신뢰를 드러내며 서로 애정을 전했다.

25일 백지영의 유튜브 채널에는 ‘백지영이 눈 돌아가 당장 살고싶다는 럭셔리 직원의 청담 아파트 월세는?’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 백지영과 정석원 부부는 서울 청담동에 있는 제작진의 집을 찾아 대화를 나누는 모습을 보였다.

배우 정석원이 아내인 가수 백지영을 향한 고마움과 미안한 마음을 솔직하게 털어놓으며 가장으로서 느끼는 책임감과 자존심에 대해 이야기했다. 백지영 역시 남편을 향한 깊은 신뢰를 드러내며 서로 애정을 전했다. 백지영

이날 제작진은 두 사람이 늘 밝고 행복해 보인다며 “이상형이 바뀌었다”고 전했다. 제작진은 “원래 능력을 봤는데 잘생긴 게 최고구나”라는 취지의 말로 구체적인 변화를 언급했다. 제작진은 “저는 이제 꿈은 백지영 님이다”고 말하면서 자신이 꿈꾸는 이상적인 모습을 설명했다.

이에 백지영은 “그런데 중요한 게 있다”며 “유머 코드가 맞아야 한다”고 답했다. 그는 자신이 살아오면서 가장 재미있는 사람과 결혼한 것 같다며, 매일 함께 웃을 수 있다는 점이 결혼 생활에서 정말 중요하다고 강조했다.

이어 배우자를 선택할 때는 유머 감각과 다정한 성격이 중요하다는 생각도 전했다. 백지영은 “아무리 이렇게 잘 생겼어도 무뚝뚝하면 더 얄밉다”고 조언했다. 또 사소한 일이라도 고마움과 미안함을 자주 표현하는 사람이 좋은 배우자라고 덧붙이며, 일상 속 작은 표현의 중요성을 전했다.

백지영의 이야기를 듣던 정석원은 “못 참겠다”며 자신의 입장을 내비쳤다. 그는 “나도 남자로서 자존심이 있다”며 현재 자신이 많은 수입을 올리지 못하고 있는 상황을 언급했다. 연애를 할 당시에도 상대가 식사를 대접하면 자신도 반드시 다시 사야 했던 자존심이 존재한다며 “너무 힘들다”고 밝혔다.

이어 그는 “다 갚을 거야”라며 아내에게 받은 만큼 언젠가는 모두 돌려주고 싶다는 마음이 크다고 밝혔다. 농담을 섞어 “장기라도 팔아서 주고 싶다”고 표현할 정도로 책임감을 느끼고 있다면서도, 백지영에게는 “게임이 안 된다”는 생각을 솔직하게 털어놨다.

정석원은 가장으로서 책임을 다하고 싶은 마음을 가진 남자를 만나야 한다고 조언했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지