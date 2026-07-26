[속보] 李대통령 “대한민국을 대체불가 국가로 만드는 게 목표”

이재명 대통령이 25일(현지 시간) 미국 샌프란시스코의 한 호텔에서 열린 실리콘밸리 벤처투자 밋업에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령은 25일(현지시간) “대한민국이 빠져서는 안 될, 빠지면 진전할 수 없는 상황을 만들고, 선도자가 되는 그런 대한민국을 꼭 만들어보고 싶다”고 말했다.

이 대통령은 이날 미국 샌프란시스코 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 이같이 말하며 “실제 가능한 상황이 됐다”고 했다.

이 대통령은 “어제 상황을 직접 보신 분도 꽤 있을 텐데 저 자신도 가끔씩 놀란다. 언제나 기대치를 넘어서 반응이 있다”며 “대한민국에 대한 기대가 참으로 크다란 생각을 어제도 하게 됐다. 우리가 예상하고 기대했던 것보다 훨씬 더 그 이상이었던 것”이라고 전날 AI 서밋 및 글로벌 빅테크와 우리 기업 간 투자·협력 발표를 회상했다.

이어 “대한민국을 대체불가 국가로 만드는 게 목표”라며 “우리가 하나의 갈 길이 있다. '대한민국 없이는 아무것도 할 수 없다'라고 판단할 만큼 핵심 요소가 되는 것”이라고 역설했다.

그러면서 “기술적 측면에서도 인공지능이란 새로운 영역에서도, 문화에서도, 민주주의란 정치 제도에 있어서도 대한민국이 언제나 모범이 되고 대한민국이 따라가야 할 전범이 될 수 있을 것”이라며 “대한민국 없이는 인공지능도, 산업발전도 가능하지 않다, 그런 영역을 최대한 많이 만들어 내는 것”이라고 강조했다.

덧붙여 “지금은 반도체 정도이지만 앞으로 피지컬 AI, 그리고 새로운 산업 영역이 수없이 생겨날 것”이라고 부연했다.

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