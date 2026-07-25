던, 만성부신증후군 고백… “햇빛을 자주 봐야 한다더라”

가수 던이 자신의 건강 상태를 처음으로 공개하며 일상 속에서 이를 관리하는 생활 습관을 소개했다.

가수 던이 자신의 건강 상태를 처음으로 공개하며 일상 속에서 이를 관리하는 생활 습관을 소개했다. ‘나 혼자 산다 마당과 어울리는 살라미 카나페 한상 목련나무 아래에서 힐링하는 던, MBC 260724 방송’ 영상 캡처. MBCentertainment

24일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서는 자취 4년 차인 던의 하루가 그려졌다. 이날 던은 살라미 카나페 한상을 가지고 집 현관 앞으로 향했다. 의자를 놓고 앞마당을 바라보며 식사를 시작한 던의 모습에 기안84는 “미련이 없어 보인다”고 농담을 건넸다.

이어 마당을 바라보며 일상을 즐기던 그는 “저는 항상 거기에 앉아 있다”고 설명헀다. 여유를 느끼는 장소를 두고 “최애 장소이다”고 덧붙였다.

또 그는 자신이 만성부신증후군이 있다고 고백했다. 던은 “햇빛을 자주 봐야 한다더라”라며 “바로 앞에 보이는 큰 나무가 목련 나무인데 봄에 목련이 만개 했다가 겨울에는 눈이 내리면 나무 사이사이에 눈이 소복이 쌓인다”, “너무 좋다”고 설명했다. 반려견 역시 마당에서 쉬는 모습을 자주 볼 수 있다고 덧붙였다.

김대호는 “저 잡초는 굳이 관리를 하지 않나”고 현실적인 질문을 던졌고, 던은 “겨울 되면 다 죽더라”고 정리하지 않는다는 답변을 내놓았다. 그러자 김대호는 “저는 주택 사는 사람들을 딱 두 종류라고 생각한다”며 “정말 열심히 관리하는 사람과 놔두는 사람”이라고 분류했다.

그러자 던은 “저는 완전 놔두는 스타일이다”고 호응했고, 김대호는 “그 두 사람만이 주택 살이가 가능하다”고 설명했다. 이를 들은 전현무가 “같은 놔두기인데 느낌이 다르다”고 농담해 웃음을 자아냈다.

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