이효리, 요가원 수강생에 경고 “누구도 예외 없다”

사진=세계일보 자료사진, 이효리 SNS

가수 겸 요가 강사 이효리가 요가원 이용 수칙을 지키지 않는 일부 수강생들에게 공개 경고를 전했다.

23일 이효리는 요가원 계정에 “정기권이 끝났거나 원데이를 구매하지 못한 경우 그냥 오시는 분들이 간혹 있다. 누구도 예외는 없으니 이용 수칙을 잘 지켜주길 바란다”는 글을 게재했다.

이어 “배우러 왔으면 수련생이다. 가르치는 건 본인 요가원에서 가르치세요”라며 수업 중 다른 수강생을 지도하는 행동을 삼가 달라고 강조했다.

앞서 지난 22일에는 “우리 ‘아난다 요가’ 비 소리, 새 소리 들으며 명상도 하고 고요히 부장가 30분 부동도 하고 그랬는데 요즘 너무 과열됐나 싶기도 하고”라는 글을 올렸다.

그러면서 “미안하기도 하고, 고맙기도 하고 그렇습니다. 쩝”이라고 수강생들을 향한 솔직한 심경도 전했다.

이효리는 지난해 9월 8일 서울 서대문구에 자신의 요가 부캐릭터 이름을 딴 ‘아난다’ 요가원을 열고 직접 첫 수업을 진행했다. 11년간 제주에서 생활한 이효리는 2016년부터 요가 강사로 활동해 왔으며, 서울 요가원은 높은 관심 속에 제주와 달리 예약제로 운영되고 있다.

요가원 개원 당시 이효리는 “이 열기 또한 가라앉고 잠잠해지겠지요. 그때까지 저도 오시는 분들도 지치지 않고 들뜨지 않게, 늘 해 왔듯 차분히 수련 이어가겠다”라고 밝힌 바 있다.

가수 이효리가 요가원 이용객들의 일부 행동을 공개하며 이용 수칙 준수를 재차 당부했다. 지난 23일 이효리가 운영하는 ‘아난다 요가원’ 공식 SNS에는 “배우러 왔으면 수련생이다. 가르치는 건 본인 요가원에서 가르치시라”라며 일부 수강생들의 행동을 지적하는 글이 게재됐다.

이어 수강권 없이 현장을 찾는 이용객들도 있다고 언급하며 “정기권이 끝났거나 원데이를 구매하지 못한 경우 그냥 오시는 분들이 간혹 있다”며 “누구도 예외는 없으니 이용 수칙을 잘 지켜주길 바란다”고 강조했다.

한편 이효리는 2013년 가수 이상순과 결혼한 뒤 제주에서 생활하다 2024년 서울로 거주지를 옮겼다.

지난해 9월 ‘아난다 요가’를 개원해 직접 강사로 수업을 진행하고 있다. 그는 유튜브 채널 ‘채널십오야’에 출연해 “요가 때문에 제 삶의 혜택을 많이 봤다. 그는 마음 놓고 터놓을 수 있는 친구들도 요가로 만났고, 요가에 돌려주고 싶은 마음도 있었다”며 요가원을 열게 된 이유를 밝힌 바 있다.

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