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‘26표차 초접전’ 부산시의원 북구1 재검표… 당선인 그대로

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부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

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국힘 강영두 의원 승리 유지…무효표 재분류에서 오히려 격차 30표로 늘어

6·3 지방선거에서 단 26표 차로 승부가 갈렸던 부산시의회 북구 제1선거구 광역의원 선거 재검표 결과 당선인이 바뀌지 않았다. 오히려 국민의힘 강영두 시의원의 득표가 4표 더 늘어나면서 두 후보 간 격차는 30표로 벌어졌다.

 

부산시선거관리위원회는 전날 오후 1시30분부터 북구 제1선거구 투표지 전량에 대한 재검표를 실시한 결과, 강 의원의 당선을 최종 확인했다고 24일 밝혔다.

 

지난 23일 부산 연제구 부산시선거관리위원회에서 지난 6·3 지방선거 부산시의원 북구1 선거구 당선무효 소청과 관련한 재검표가 진행되고 있다. 선관위 직원들은 대리인과 참관인이 지켜보는 가운데 투표용지를 한 장씩 확인하며 후보별 득표수와 무효표 판정 여부를 다시 살폈다. 연합뉴스
지난 23일 부산 연제구 부산시선거관리위원회에서 지난 6·3 지방선거 부산시의원 북구1 선거구 당선무효 소청과 관련한 재검표가 진행되고 있다. 선관위 직원들은 대리인과 참관인이 지켜보는 가운데 투표용지를 한 장씩 확인하며 후보별 득표수와 무효표 판정 여부를 다시 살폈다. 연합뉴스

이번 재검표는 선거에서 26표 차로 낙선한 더불어민주당 문영남 전 후보가 당선무효 소청을 제기하면서 이뤄졌다. 검표에는 검증사무원 48명이 투입됐으며, 양측 참관인이 지켜보는 가운데 모든 투표지를 수작업으로 확인했다. 재검표 비용 약 2300만원은 소청을 제기한 문 전 후보 측이 부담했다.

 

재검표 과정에서 기존 무효표 가운데 6표가 유효표로 인정됐는데, 문 전 후보와 강 의원이 각각 1표와 5표를 추가로 얻으면서 두 후보 간 득표 차는 기존 26표에서 30표로 확대됐다.

 

앞서 지난달 3일 실시된 지방선거에서 북구 제1선거구는 총투표수 4만97표 가운데 강 의원이 1만9351표, 문 전 후보가 1만9325표를 얻어 부산지역 광역의원 선거 가운데 가장 치열한 접전이 펼쳐진 곳 중 하나였다.

 

당시 무효표가 1421표에 달해 재검표 과정에서 일부가 유효표로 인정될 경우 결과가 뒤집힐 가능성도 제기됐으나, 재검표 결과 당락을 바꿀 정도의 오류는 확인되지 않았다.

 

이번 재검표로 선거 결과가 최종 확정되면서 선거 직후부터 이어져 온 논란도 일단락될 것으로 보인다. 강 의원은 현재 부산시의회 윤리특별위원회 위원장을 맡고 있다.


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