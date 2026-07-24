미·이란 충돌에 홍해까지 막히나…브렌트유 100달러 돌파

미국과 이란의 군사 충돌에 이어 홍해에서 사우디아라비아 유조선이 공격받았다는 소식까지 전해지면서 국제유가의 기준인 브렌트유 가격이 약 두 달 만에 배럴당 100달러를 넘어섰다.

23일(현지시간) 미 동부시간 오전 9시쯤 런던 ICE선물거래소에서 9월 인도분 브렌트유 선물 가격은 전장보다 6.4% 오른 배럴당 100.05달러를 기록했다.

아랍에미리트(UAE) 디바 알푸자이라 해안 인근 호르무즈 해협 한쪽 끝에 화물선들이 정박해 있다. EPA통신

브렌트유 선물 가격이 배럴당 100달러를 넘어선 것은 지난 5월 26일 이후 처음이다. 이달 초 배럴당 71달러선까지 내려갔던 브렌트유 가격은 불과 3주 만에 30% 이상 급등했다.

같은 시각 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격도 전장 대비 3.8% 오른 배럴당 90.12달러로 상승했다.

미국과 이란의 군사 충돌이 이어지는 가운데 홍해에서 사우디 유조선이 공격받으면서 중동산 원유 공급망 전반에 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 유가를 밀어 올린 것이다.

앞서 예멘의 친이란 반군 후티는 홍해의 관문인 바브엘만데브 해협을 통과하려던 사우디 유조선 2척을 공격했다고 밝혔다. 후티는 지난 20일 사우디아라비아의 예멘 사나 공항 공습에 대한 보복을 경고하며 홍해 해상 봉쇄를 선언한 바 있다.

2024년 9월6일 촬영된 위성사진으로 그리스 선적 유조선 ‘수니온호’가 홍해에서 예멘의 친이란 후티 반군의 공격을 받은 뒤 불타고 있다. 로이터통신

시장에서는 세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협을 둘러싼 통항 우려가 바브엘만데브 해협으로까지 확대되면서 중동산 원유의 해상 운송망이 동시에 위협받을 수 있다는 경계감이 커지고 있다. 특히 바브엘만데브 해협의 통항이 막힐 경우 호르무즈 해협을 거치지 않고 사우디 서부 홍해 연안의 얀부항을 통해 원유를 수출하는 우회 경로도 사실상 차단될 수 있다. 이 경우 사우디의 원유 수출 능력이 크게 제한되면서 전 세계 원유 공급량의 약 7%가 감소할 수 있다는 관측이 나온다.

국제유가 급등은 한동안 진정됐던 글로벌 인플레이션 압력을 다시 키울 수 있다는 우려도 낳고 있다. 시장에서는 중동 정세가 더 나빠지고 주요 원유 수송로의 통항 차질이 장기화할 경우 브렌트유가 배럴당 100달러를 웃도는 수준에서 상승세를 이어갈 가능성이 있다고 보고 있다.

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