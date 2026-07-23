삼성전자 노조, 특별성과급 사회공헌 추진…회사도 기부금 매칭

삼성전자 노사가 디바이스솔루션(DS·반도체)부문 특별경영성과급의 일부를 사회공헌에 활용하는 방안을 추진하는 가운데, 회사도 임직원 기부금만큼 동일한 금액을 보태는 '1대1 매칭' 방식을 검토하는 것으로 확인됐다.



23일 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조) 위원장은 연합뉴스와의 통화에서 "특별경영성과급 안내와 함께 사회공헌 방안을 이르면 2개월 내 공지하는 방안을 검토하고 있다"며 "회사와 노조가 1대1 매칭 방식으로 사회공헌을 추진하는 방안을 논의 중"이라고 밝혔다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥에 직원들이 이동하고 있다.

사회공헌은 특별경영성과급의 0.5∼1%를 임직원이 자율적으로 기부하면 회사도 같은 금액을 출연하는 방식이다. 참여 여부는 전적으로 임직원 선택에 맡기며 강제성은 없다고 최 위원장은 설명했다.



DS부문 특별경영성과급은 올해 임금교섭에서 새로 도입된 제도로, 노사가 합의한 사업성과(영업이익)의 10.5%를 재원으로 자사주를 지급한다.



올해 삼성전자 영업이익이 350조∼400조원 수준이라고 가정하면 메모리사업부 직원은 1인당 6억∼7억원 수준의 자사주를 받을 것으로 추정된다.



최 위원장은 "예를 들어 6억원 상당의 자사주를 받는다면 사회공헌에 1%를 참여할 경우, 600만원 상당의 기부금을 제외하고 나머지(5억9천만원 상당)를 자사주로 받는 구조"라고 설명했다.



그는 또 "2개월 내 공지되는 것은 특별경영성과급 규모가 아니라 자사주 산정 방식과 지급 기준 등에 대한 안내"라며 "사회공헌 방안도 함께 설명될 것으로 보고 있다"고 말했다.



이번 사회공헌 방안은 회사와 노조가 사회적 책임과 국민 여론 등을 고려해 추진하는 것으로 전해졌다. 사회공헌 시행 시기와 세부 운영 방안은 아직 확정되지 않았으며, 관련 내용은 추가 협의를 거쳐 결정될 예정이다.

<연합>

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