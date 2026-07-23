부산 서면 노래방서 여중생 집단폭행…경찰, 10대 10명 입건

부산 도심 서면의 한 노래연습장에서 또래 여중생을 집단 폭행하고, 이를 촬영한 사건과 관련해 경찰이 가해 학생들에 대한 수사에 나섰다.

부산진경찰서. 연합

부산 부산진경찰서는 지난 18일 오후 8시쯤 부산진구 한 노래연습장에서 중학생들이 여중생 A(15)양을 집단 폭행했다는 112 신고를 접수하고, 조사 중이라고 23일 밝혔다.

신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A양과 관련자들을 상대로 면담을 진행하고, 촬영된 영상을 확인하는 등 초동 조치를 취했다. 이후 피해자 보호를 위한 사후 관리도 함께 진행했다.

경찰은 A양을 폭행하고 폭행 장면을 촬영하는 등 공동폭행한 혐의로 청소년 10명을 입건해 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

경찰 관계자는 “현재 해당 사건을 수사 중이고, 청소년 보호 사건인 만큼 구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.

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