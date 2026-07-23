중부는 장맛비 계속…안전사고 등 유의 [오늘날씨]

목요일인 23일에도 수도권과 강원도를 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내리겠다.

장맛비가 내리는 지난 20일 오후 서울 청계천 산책로의 출입이 통제되고 있다. 뉴스1

오전부터 늦은 오후 사이에는 제주도에, 오후부터 저녁 사이에는 남부지방에서 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 20~60㎜(인천·경기 북부·서해5도 80㎜ 이상), 강원 내륙·산지 20~60㎜(강원 북부 내륙 80㎜ 이상), 강원 동해안 5~30㎜, 대전·세종·충남·충북 10~50㎜, 경북 중·북부 내륙·북동 산지 5~40㎜다.

소나기로 인한 남부지방의 강수량은 전북 5~40㎜, 전남 북부·경남 중·동부 내륙 5~30㎜, 대구·경북 남부 내륙 5~40㎜다.

비가 내리는 곳에서는 계곡이나 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있으니 접근 등을 자제하고, 저지대 침수와 하천 범람 등에 유의해야 한다. 시설물 관리와 보행자 안전사고가 일어나지 않도록 주의해야 한다.

충청권과 남부지방, 제주도는 체감온도가 최고 33도 이상으로 오르는 무더위가 찾아오겠다. 열대야가 나타나는 지역도 많겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 25.7도, 인천 25.8도, 수원 25.6도, 춘천 24.8도, 강릉 27.1도, 청주 26.7도, 대전 25.5도, 전주 27.2도, 광주 27.2도, 제주 27.6도, 대구 25.6도, 부산 26.2도, 울산 25.3도, 창원 26.4도 등이다.

낮 최고기온은 서울 27도, 인천 26도, 수원 28도, 춘천 28도, 강릉 31도, 청주 32도, 대전 31도, 전주 33도, 광주 34도, 대구 34도, 포항 37도, 부산 31도, 제주 35도 등으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5~1.5m로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지