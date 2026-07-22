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“청렴한 문화확산”…남부발전, 이해충돌방지 10대기준 실천 캠페인

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세종=이승주 기자 joo47@segye.com

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한국남부발전은 21일 하동빛드림본부에서 공직자의 이해충돌 예방과 청렴문화 확산을 위한 캠페인에 나섰다. 

 

남부발전은 이날 ‘이해충돌방지 10대 행위기준 실천 캠페인’을 시행했다고 22일 밝혔다.

 

이번 캠페인은 남부발전 임직원의 업무 수행 과정에서 발생할 수 있는 이해충돌 상황을 선제적으로 인식하고, 올바른 판단 기준을 일상에서 자발적으로 이행하는 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

 

남부발전은 임직원들이 업무 전 과정에서 상시 확인하고 실천할 수 있게 ‘공직자의 이해충돌 방지법’이 규정한 주요 지침을 직관적인 안내 스티커로 제작해 업무수첩에 부착하는 참여형 활동을 전개했다. 스티커에는 △사적 이해관계자 신고 및 회피 △직무 관련 외부활동 제한 △가족 채용 제한 등 10대 행위기준을 담았다.

 

이영재 남부발전 하동빛드림본부장은 “앞으로 고위직이 솔선수범하는 청렴활동을 지속적으로 추진하고 직원과 협력업체 등 모든 이해관계자가 신뢰할 수 있는 조직문화를 만들겠다”고 말했다.


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