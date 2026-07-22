얼굴 없는 예술가 뱅크시, 서울에 오다 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
서울 여의도 더현대 서울 ALT.1에서 뱅크시 특별전 'BANKSY: Still Here'가 개막했다.
뱅크시는 영국 출신으로 알려진 익명의 거리 예술가다. 1990년대부터 본명과 얼굴을 공개하지 않은 채 활동하며 세계적인 거리 예술가로 평가받고 있다.
그는 종이나 필름을 오려 만든 틀 위에 스프레이를 분사하는 스텐실(stencil) 기법을 주로 사용했다. 같은 이미지를 빠르게 반복 제작할 수 있어 거리 예술에서 널리 활용되는 표현 방식이다.
전쟁과 빈곤, 권력, 소비주의 등을 풍자한 그의 작품은 사회적 메시지와 예술성을 동시에 인정받았다. 대표작으로는 '풍선을 든 소녀(Girl with Balloon)', '꽃 던지는 사람(Love is in the Air)', '날아다니는 경찰(Flying Copper)' 등이 있다. 2018년에는 '풍선을 든 소녀'가 소더비 경매에서 낙찰 직후 액자 속 파쇄 장치에 의해 일부 잘려 나가며 세계적인 화제를 모았다.
이번 전시에서는 뱅크시의 공식 인증기관인 페스트 컨트롤 오피스(Pest Control Office)의 인증을 받은 작품과 판화, 사진, 프로젝트 자료 등을 선보인다. 전시는 11월 3일까지 열린다.
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