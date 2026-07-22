절기 ‘대서’ 이름값… 비와도 전국이 푹푹 [날씨]

절기상 가장 더운 대서(大暑)이자 목요일인 23일은 전국 곳곳에 비가 내리는 가운데 낮 기온이 최고 37도까지 오르는 등 무더위가 이어지겠다.



기상청에 따르면 23일 중부지방과 제주도는 비가 내리는 곳이 있겠다. 오후부터 저녁 사이 남부지방에도 비가 내리지만 소강상태를 보이는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 수도권과 강원내륙·산지, 대전·세종·충남·충북이 30∼80㎜, 대구·경북 10∼60㎜, 전북 5∼40㎜ 등이다.

폭우·폭염… 한반도 덮친 ‘두 얼굴의 장마’ 수도권 등 중부지방에선 폭우가, 대구경북 등 남부지방에선 폭염이 기승을 부리는 ‘극한 날씨’가 이어지고 있다. 왼쪽 사진은 22일 시간당 62㎜의 물폭탄이 떨어진 충남 아산시 한 주택가 도로가 침수된 모습이며 오른쪽은 같은 날 폭염경보가 발효된 대구 달구벌대로에서 자전거를 타던 시민이 생수로 열기를 식히는 장면이다. 아산·대구=뉴시스·뉴스1

특히 23일 새벽부터 오전 사이 중부지방 중심으로 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 매우 강하고 많은 비가 내리겠다.



당분간 강원남부동해안과 일부 전라권, 경상권, 제주도 최고체감온도가 35도 안팎을 오가는 등 무덥겠다. 밤사이 기온도 충분히 떨어지지 않아 열대야가 나타나는 곳도 있겠다. 23일 예상 낮 최고기온은 26∼37도다. 정체전선 영향으로 비가 계속 내리면서 경기·충남 지역 중심으로 주택·도로 침수와 토사·낙석 유출 등 피해가 잇따랐다.



행정안전부 중앙재난안전대책본부에 따르면 이날 오전 4시 현재 안동·의성 등 경북 일부 지역엔 농작물 67.2㏊, 농경지 32.9㏊가 피해를 봤다. 경북과 경기 등 6개 시·도, 21개 시·군에서 386세대 569명이 긴급 대피하기도 했다.



한편 이번 폭우로 일부가 떠내려간 경북 안동시 산불 이재민 임시 조립주택은 641동 모두가 고정용 앵커볼트가 설치되지 않았던 것으로 파악됐다. 경북도에 따르면 도내 5개 시·군에 있는 임시주택 1935동 중 앵커볼트 미설치 주택은 안동·의성·청송·영양에 있는 732동이다. 안동 641동 외에 의성 150동 중 37동, 청송 443동 중 20동, 영양 44동 중 34동이 해당된다. 안동시 관계자는 “당시엔 임시주택을 수개월 쓴 뒤 철거하는 가설건축물로 판단했고, 하루빨리 이재민들이 입주하는 게 가장 중요했다”며 “전수조사를 실시한 뒤 앵커볼트 설치 등 보강 방안을 마련하겠다”고 말했다.

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