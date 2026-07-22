부활포로 침묵 깬 손흥민, 2경기 연속 골사냥 나선다

2026 북중미 월드컵에서의 부진을 털고 득점포 침묵을 풀어낸 ‘손세이셔널’ 손흥민(34·사진)이 2경기 연속골에 도전한다.



손흥민의 소속팀 로스앤젤레스(LA)FC는 23일 오전 11시30분 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 레알 솔트레이크시티와 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 17라운드 홈 경기를 치른다. LAFC는 승점 27(8승3무5패)로 서부 콘퍼런스 3위에 올라 있고, 두 경기 덜 치른 솔트레이크시티는 승점 26(8승2무4패)으로 4위다. LAFC로선 반드시 승리해야만 3위 수성과 동시에 선두권으로 올라갈 발판을 마련할 수 있다.



손흥민은 지난 18일 지역 라이벌 LA 갤럭시와 경기에서 리그 마수걸이골로 부활을 알렸다. 갤럭시전 득점 전까지 손흥민은 올 시즌 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에서만 2골을 넣었고 MLS에선 도움만 9개를 기록했다. 또한 2026 북중미 월드컵 조별리그 3경기에서도 무득점에 그쳤다.



일본 매체 ‘풋볼채널’은 손흥민을 2026 북중미 월드컵 워스트 11로 선정하기도 했다. 이 매체는 손흥민에 대해 “기대가 너무 컸던 탓일까. 이번 대회는 그답지 못했다”고 혹평했다. 손흥민과 함께 포르투갈의 크리스티아누 호날두(알 나스르), 일본의 구보 다케후사(레알 소시에다드)가 4-3-3 포메이션의 워스트 11 공격수 3명으로 꼽혔다.



소속팀 복귀 첫 경기에서 득점 갈증을 푼 손흥민은 2경기 연속골로 상승세를 이어간다는 각오다. 월드컵 이후 첫 홈 경기이고 솔트레이크시티에는 유독 강했다. 지난 시즌 첫 맞대결에선 해트트릭을 작성했고, 두 번째 경기에선 1골 2도움을 올린 바 있다.



다만 마크 도스 산토스 LAFC 감독은 22일 기자회견에서 손흥민의 출전 시간을 관리하겠다고 밝혀 2경기 연속골의 변수로 떠올랐다. 산토스 감독은 “앞으로 리그컵을 포함해 한 달 동안 9경기를 치르고 이동 거리도 긴 살인적인 일정을 마주한다”며 “이런 상황에서는 손흥민 같은 선수들의 출전 시간을 조절해야 한다”고 강조했다.



손흥민은 26일엔 캔자스시티와 홈 경기를 치른 뒤 30일엔 MLS 올스타전에 출격한다. 손흥민은 올스타전에 나설 ‘퍼스트 일레븐’에 선정됐다. 다만 기대를 모았던 ‘축구의 신’ 리오넬 메시(인터 마이애미)와의 호흡은 아쉽게 불발됐다. 2026 북중미 월드컵에서 준우승한 메시는 휴식으로 올스타전에 불참한다.

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