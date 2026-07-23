영국·이탈리아·일본 전투기 공동개발 캐나다 ‘1호 옵서버’ 참여

영국, 이탈리아, 일본이 추진 중인 차세대 전투기 공동개발 사업 ‘글로벌전투항공프로그램’(GCAP)에 캐나다가 옵서버로 참여한다. GCAP에 옵서버가 참여하는 것은 처음으로, 우호국과의 공조 강화 및 판매망 확대를 통한 개발 비용 절감 등을 기대하고 있다.

22일 교도통신 등에 따르면 고이즈미 신지로 일본 방위상은 21일(현지시간) 영국에서 영국·이탈리아·캐나다 국방장관과 회담한 뒤 기자회견에서 이를 공식화했다. 이날 발표된 4자 공동성명에는 캐나다의 옵서버 참여를 ‘새로운 단계의 시작’이라고 규정하면서 “뜻을 같이하는 파트너 간 협력을 한층 강화하는 데 중요한 한 걸음이 될 것”이라고 강조하는 내용이 담겼다.

일본 방위성이 영국, 이탈리아와 추진 중인 차세대 전투기 공동개발 계획 '글로벌 전투 공중프로그램'(GCAP)에 캐나다가 옵서버로 참여하게 됐다고 밝혔다. 사진은 회담 뒤 기자회견하는 일본·영국·이탈리아·캐나다 국방장관. 로이터연합

GCAP는 F-35로 대표되는 5세대 전투기를 뛰어넘어 6세대 전투기를 만들겠다는 계획이다. F-35의 특징인 고도의 스텔스 성능에 더해 인공지능(AI)을 활용한 시스템을 갖추고 무인기(드론)와 연계 작전이 가능한 전투기 개발이 목표다. 영국과 이탈리아는 2040년대 퇴역할 유로파이터, 일본은 2035년 퇴역이 시작되는 F-2 전투기를 각각 대체할 방침이다.

일본 정부는 GCAP 참여를 통해 자국 항공 관련 기업의 기술 기반을 강화하고 미국 중심의 전투기 장비·기술 의존도를 낮추겠다는 복안이라고 요미우리신문은 전했다. 캐나다 역시 미국에 집중된 방산 구조를 다변화하려는 목적에서 옵서버 참여를 결정한 것으로 분석된다. 앞서 캐나다는 전투기 조달을 미국산 F-35와 스웨덴산 그리펜으로 분산하겠다고 밝혔는데, 그간 프랑스·독일·스페인이 추진해온 전투기 공동개발 사업이 참여 기업 간 이견 끝에 지난달 무산되면서 제3의 선택지가 자연스레 GCAP로 좁혀진 것으로 보인다.

캐나다는 기밀 유지를 조건으로 차세대 전투기 성능 및 개발 기업 체계 등에 관한 정보를 제공받게 된다. 일본 매체들은 독일, 호주, 인도, 사우디아라비아 등도 GCAP에 관심을 보이고 있다면서 “캐나다의 옵서버 참여가 제3국 수출 확대로 이어져 개발 비용을 절감하고 도입국 간 안보협력 강화를 꾀할 수 있다”고 내다봤다.

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