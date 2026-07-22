서울시교육청 용산 신청사… 市 주관 건축상 ‘최우수상’

서울시교육청 신청사(사진)가 서울시가 주관하는 ‘제44회 서울특별시 건축상’ 최우수상 수상작으로 선정됐다.

서울시교육청은 22일 “이번 수상은 교육청이 지난 5월 서울시에 신청사를 추천작품으로 제출한 데 따른 것으로 우수한 건축적 가치와 공공성을 대외적으로 인정받은 성과”라고 평가했다.

서울시교육청 신청사는 대지면적 1만2993여㎡, 연면적 3만9937㎡로 지하 3층∼지상 6층 규모다. 공사 과정에서 오염토 발견에 따른 공기 부족과 설계·시공 시기 차이로 인한 설계 재정비 등 어려움이 있었지만 안전성·지속가능성을 갖춘 완성도 높은 공공청사를 구현했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

용산구 구조심의를 거친 탈현장건설(PC) 공법을 적용해 구조 품질을 확보하고 중대재해 사고 없이 지난해 12월 완공됐다. PC공법은 공장에서 기둥·보·벽체·슬래브 등 콘크리트 부재를 사전 제작해 현장에 운반한 뒤 조립·설치하는 방식이다.

서울시교육청 측은 ‘개방과 소통의 공공건축’, ‘복합문화공간 조성’, ‘지속 가능한 빌딩자동화 건축물’을 목표로 신청사를 구축했다고 설명했다.

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