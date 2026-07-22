5월 은행 대출 연체율 9년 7개월 만에 최고

국내 은행의 원화대출 연체율이 9년7개월 만에 최고치로 뛰어올랐다. 특히 중소기업 연체율이 1%대에 진입하는 등 기업대출 부실이 전체 연체율 상승을 이끈 것으로 나타났다.

서울 시내에 설치된 은행 ATM기를 시민들이 이용하는 모습. 연합뉴스

22일 금융감독원에 따르면 5월 말 기준 국내 은행의 원화대출 연체율은 0.67%로 집계됐다. 이는 한 달 전보다 0.06%포인트, 전년 동월 대비 0.03%포인트 상승한 수치로 2016년 10월(0.81%) 이후 9년7개월 만에 가장 높다.



세부적으로 기업대출 연체율은 0.84%로 한 달 새 0.10%포인트 올랐다. 특히 중소기업대출 연체율이 0.10%포인트 상승한 1.00%를 기록하며 2015년 5월(1.11%) 이후 11년 만에 최고치에 달했다. 중소기업 중 중소법인대출 연체율이 전월보다 0.13%포인트 오른 1.11%, 개인사업자대출 연체율은 0.06%포인트 오른 0.84%로 각각 집계됐다. 대기업대출 연체율은 0.27%로 전월보다 0.05%포인트 올랐다.



이 같은 연체율 상승은 경기 둔화 장기화로 중소기업과 개인사업자 등 기업의 채무상환 능력이 크게 저하했기 때문으로 풀이된다. 여기에 생산적 금융 정책에 따른 기업대출의 양적 증가와 누적된 고금리 부담이 맞물리면서 부실 규모를 키운 것으로 분석된다.



가계대출 연체율도 오름세를 보였으나 기업대출과 비교해 상승 폭은 비교적 제한적이었다. 5월 말 가계대출 연체율은 0.45%로 한 달 전보다 0.03%포인트 올랐다. 주택담보대출 연체율은 0.31%로 0.01%포인트 상승했고, 신용대출 등을 포함한 가계신용대출 연체율은 0.90%로 0.07%포인트 뛰었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지