음주운전자 도주로 보행자 다치고 순찰차 파손…40대 입건

음주운전을 하다가 순찰차를 피해 달아난 운전자로 인해 보행자가 다치고 경찰차가 파손되는 사고가 났다.



울산 북부경찰서는 도로교통법 위반(음주운전) 등 혐의로 40대 A씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 22일 밝혔다.



경찰에 따르면 A씨는 전날 오후 10시 21분께 울산 북구 송정동 한 도로에서 술에 취한 채 그랜저 승용차를 몰다가 경찰을 피해 달아난 혐의를 받는다.



앞서 경찰은 "음주운전 의심 차량이 있다"는 112신고를 받고 20여분간 수색을 펼친 끝에 A씨 차량을 발견했다.



순찰차를 발견하자마자 도망치기 시작한 A씨 차량은 약 7분간 도주 끝에 도로 턱을 넘어 펜스를 들이받고 멈춰 섰다.



이 과정에서 인근을 산책하던 30대 외국인 보행자 1명이 돌진하는 차량을 피하려다 넘어져 다쳤고, A씨 차량을 뒤쫓던 경찰 순찰차도 도로 턱을 넘어 시설물을 받고 파손됐다.



검거 당시 A씨는 면허 취소 수준 만취 상태로, 손가락 골절상을 입어 병원에서 치료받고 있다.



경찰 관계자는 "블랙박스와 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 확보해 정확한 사고 경위를 조사 중"이라고 말했다.

<연합>

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